自由廣場》中國網軍游擊戰

◎ 張延廷

中共改革開放四十年來，尤以近二十年科技快速發展及經濟崛起，有一部分是拜網路無國界及獲取資料的便利性而獲大利，也因網路訊息流通快速、難分敵我，亦使中共很容易操縱輿論戰，向敵對勢力擴大政治影響力。簡言之，中共透過網路可從西方先進國家快速囊取科技養分，又可對當前政治立場相對的政治團體施展輿論操控，我們有必要進一步了解才能充分因應，以保國家長治久安。

中共常以網路搜尋的方式，或運用對外投資、企業收購、供應鏈等非傳統模式，有計畫蒐集西方國家的商業秘密和創新技術，並滲透美國跨國公司或政府機構大量取得智慧財產權與敏感商業機密，以搶得先機來發展戰略產業，長此以往，便對美國及跨國公司的競爭力產生重大威脅。遭網路侵入的企業主要有電子產業、航太技術、衛星科技、電信通訊、生化科技、石油和天然氣鑽探、跨國金融機構、研究智庫等廣泛產業的電腦網絡，對全球經濟活動已造成威脅。

另者，中共以各種手法取得美國的智慧財產，其網路駭客聚焦於能源、健康醫療、通訊與製造業的科技供應商，以遂行智慧財產權的獲得。甚至部分中資經過外資包裝再投資我國相關國安產業，間接取得台灣半導體的高端技術，移轉到大陸生產再向世界各地行銷，逐漸取代台灣在半導體的優勢產業。

中共「華為」設備亦具有網路安全潛在風險，因為世界各國的許多軍事通訊仍是透過商業網路傳遞，此過程當然存在極大的資安問題。而且未來5G網路更多元、更便捷，若運用其技術對通訊網路進行窺探或干擾，也將面臨更多潛在的網路安全威脅。所以從另一角度觀之，美國目前聯合盟友抵制華為產品的行動，可說是以美國為首的同盟對中共發動的資訊科技抵制。

再者，由於網路傳播有快速、大量、即時的特性，壓縮了使用人理性析辨的時間與空間，因此建立社會大眾敏銳的識讀能力已相形重要。目前中共網軍威脅已趨多元，常以情報蒐集作為網路攻擊一部分，因為網軍所使用IP位置可彈性設在國外，此種經過變裝的境外網軍，可變造大批假訊息，以駭客新型攻擊手法，對中共所假設之境外勢力，進行情報與爭議訊息散播。

中共是以宣傳戰起家，其網軍或五毛黨的貼文，可以使謊言不斷編造、強說就變成真的，並利用社群媒體建立帳號，形成無砲聲的網路熱戰。目前已是網路無國界的環境，境外網軍可以利用台灣民主開放的社會發動輿論戰，製造假消息或灌注海量的網路聲量，或以留言灌爆來進行網路霸凌，甚至以假消息動搖台灣民心，此種來自境外的情報戰、心理戰、網路攻防等不勝枚舉，不能不留心。

在當前手機螢幕連網的資訊快速傳遞生活方式，使假訊息快速流傳已是全球性的共同問題。中共若運用網路IP跳板為掩護，利用資訊戰手段或透過社群軟體發酵，扭曲台灣民眾的良善與信任，甚至以製造恐慌使台灣社會的政治對立與分歧。或者以假新聞方式來洗風向或扭曲輿論，或利用境外勢力開放多元環境的網路空間大打輿論戰，有可能威脅到我們的政治體制與言論自由，甚至危害兩岸穩定的現況。

資安就是國安，傳統的安全定義已經改變，相關的資訊防護機制必須更綿密快速，並掌握中共的三戰手法及網路輿論造勢的巧門，破解其藉網路多元資訊來製造輿情風向，並與時俱進強化民眾對資訊的正確識讀，理性、客觀辨別各種多元訊息，則民主制度又多了一層進化與保障。

（作者為大學兼任教授）

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