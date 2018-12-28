自由廣場》新南向政策的破綻

◎ 方復權

本月廿一到廿三日，有四組越南旅行團總計一五三人抵台，卻有一五二人落跑，其中竟然還包含假的越南領隊。根據已逮捕到案的三人供稱，是為了圖謀非法打工。

外交部的「東南亞國家優質團體旅客來臺觀光簽證作業規範」 （即「觀宏專案」），手續簡單，旅客不必附財力證明即可申請，反而成為人蛇集團犯罪的工具。旅遊業者早已質疑與呼籲政府，應正視相關問題。而警方則私下表示，這些脫團旅客來台灣，無非是求財罷了。男性絕大多數選擇非法打工，女性則擔任無合格證照看護，甚至於下海賣淫。

檢視觀宏專案，包括印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國等六國，這些國家的民眾，基本上非窮即貧。鼓勵這些國家的民眾來台觀光，加上補貼，根本是「緣木求魚、賠了夫人又折兵」，反而讓台灣淪為犯罪的天堂，造成治安敗壞。此外，教育部管轄的新南向專班，至今也有人「逃學不歸」。蔡政府切莫視而不見，絕對要積極徹底檢討。

二○一八年美中貿易戰點燃，蔡政府千萬別誤認「陸漂」的台商會因而返鄉。事實上，許多傳統產業的台商在國外客戶的鼓勵與首肯之下，正著手轉投資到越南、緬甸、柬埔寨及寮國。後三者最受到青睞，關鍵因素就是工資低廉以及原物料的後勤補給線不會太遠。因此，蔡政府別再被「新南向政策」 的安慰劑蒙蔽自己，這種政策早已被越南等這些國家的民眾以及人蛇集團看出破綻，趁機來台「撈一筆」。

（作者從事國際貿易）

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