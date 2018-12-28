自由廣場》到底獨派多還是統派多？

◎ 陳茂雄

多數綠營人士認定，九合一選舉是中國介入才造成民進黨大敗，這是倒因為果的說法，真相是民進黨崩解使中國勢力在台灣膨脹，中國介入當然對台灣的選情會有影響，然而若是民進黨的政治生態正常，中國還是不能主導台灣的選舉。

民進黨之所以慘敗，與當年的馬英九一樣，都是引起民怨。而兩者的差別是，馬英九所引起的民怨是讓部分中國國民黨支持者不喜歡該黨，因而改變支持的對象。蔡團隊所引起的民怨是很多選民痛恨民進黨，因為他們的直接利益被剝奪，在他們的心目中，自己合法的權益變成非法，因而產生被迫害的悲情。

中國國民黨內有中國勢力（統派）及地方派系，後者人多，但缺乏政治意識，政治立場跟著統派走，雙方合作得很好，直到馬英九當家，雙方正面衝突，在黨機器的爭奪戰，地方派系獲勝，統派已經奄奄一息。這次九合一選舉卻使統派復活，他們與存有被迫害悲情的民眾結合在一起，聲勢大漲，地方派系已經被壓下。

以前若是反中國國民黨很可能有牢獄之災，台灣人因而存有被迫害的悲情，對中國國民黨政權敢怒不敢言，所以特別推崇獨派人士。民進黨建黨初期，該黨就是政治犯的舞台，可是在政治民主化之後，英雄的角色逐漸淡化，美麗島辯護律師取代政治犯，佔了民進黨的舞台，他們的特色是能言善道。二○○○年民進黨第一次執政後，主張台獨不只不會被迫害，有可能會有好處，因而被稱為台獨新貴。

以前不敢碰台獨問題的台獨新貴，整天將台獨掛在嘴巴，認為喊台獨就可以吸引民眾。事實上民進黨都可以執政，怎麼會有悲情？政治意識當然淡化，況且民進黨已組織化，台獨勢力還停留在台獨口號，因而在民進黨內逐漸衰退，又因為二○○五年第七次修憲改變立委選舉制度，民進黨外的台獨小黨更難生存。

有七成以上的台灣人認為自己是台灣人不是中國人，旅居國外的台灣人會認定獨派的勢力遠大於統派，這是很大的誤會，這些人只認定台灣是一個國家，沒牽涉政治立場，投票時未必支持獨派。旅居國外的台灣人只看到外國的台灣移民的確獨派多於統派，台灣並非如此，他們若回國居住一段時間，就會了解台灣與國外完全不同。（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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