社論》春天來了？ 狼來了？

「讓春天從高雄登陸」，這樣的春天會給台灣帶來甚麼景觀？韓國瑜就職演說，引用「這樣的詩人余光中」的詩句，也許不知道他還有另一篇大作叫「狼來了」。

「貨出得去，人進得來，高雄發大財」，這個「經濟韓流」順口溜，選後在韓國瑜的政治詮釋下，與馬英九路線的相似度越來越高。他說：雙方是在認同九二共識的軸線下，能夠順利交往，而不是訂個九二共識後，一直去戳對方、刺痛對方。這不就是在台灣「一中各表」，卻在中國面前「一中不表」嗎？北京大大小小官員也早就說清楚了：中華人民共和國是中國的唯一合法政府，沒有中華民國的模糊空間。「各表」有沒有，可以客觀驗證，不是戳不戳的問題。

柯文哲稱：九二共識及兩岸一家親被標籤化，應該要創造兩岸新名詞。韓國瑜不以為然說：若將此定為標籤化，九二共識跟兩岸一家親只是在嘴巴滑過去而已，沒有從心裡真正的認知，不會有效果的。言下之意，必須心悅誠服同屬一中，以實際行動共促統一，才不是從嘴巴滑過去而已。如果以這個標準來看，馬英九從「不統」到「不排斥統一」，恐怕也是從嘴巴滑過去而已，唯有急統派的所作所為，才是心口合一地認同九二共識與兩岸一家親。

更進一步，中國官媒指韓國瑜在專訪中稱：未來兩岸關係政策發展方向是「民進黨中央跟著地方走的」；本質在於民眾要過怎樣的生活，「兩岸政策就要以這個本質為依歸」。事後韓國瑜表示，中媒錯誤解讀，他指的是經濟。但，兩岸經濟往來，北京有其政治前提條件，也就是九二共識、一中原則。如今，「經濟韓流」高舉九二共識，又稱會設法淡化政治，從中激盪出商業機會。九二共識是淡化政治嗎？當然不是，它實際上是「淡化台灣政治」、「屈從中國政治」。

有趣的是，韓國瑜向中國官媒強調：自己獲得高雄九十萬選民的最新授權，「投票支持我的民眾必然支持我的行為及我的政策」。投票給他的經濟選民，都肯定他的兩岸路線嗎？這可未必，即便如此，那也就是九十萬人而已，憑甚麼便要二三五○萬人跟著走？其他的縣市也提出同樣要求的話，中央要跟誰走？兩岸，外交，國防，都是國與國的政策領域，而且環環相扣，地方政府沒有政策工具，如何指揮中央政府的兩岸政策？這是無知還是自大？

「經濟韓流」的想像，全世界恐怕只有台灣有人認為，非得靠中國恩賜施捨不可。競選支票人人會開，能否兌現就很難說。二○○八，馬英九的六三三，支票開很大，但第一年就證明是笑話。如今，愛情摩天輪，電影產業，賽馬場，貨出得去，人進得來，高雄市民的發財夢能否實現，或許很快就能見真章。經濟靠中國，馬英九的六三三也曾有夢最美，但今天民眾普遍對生活不滿的病灶，不就是小英政府兩年多來無法解決馬政府八年累積的沉痾嗎？假使發財夢跟著六三三幻滅，將來韓流眼中的又老又窮，恐將令高雄市民憶苦思甜吧。

高雄市，台灣的南方之珠，在「經濟韓流」操作下，也許少數人真的會發財，但大多數人只能作其發財夢。這是因為，「經濟韓流」的供給者，不是以高雄市民過好日子為目標，而是以全面管治香港的經驗，來改造高雄市的政商結構，定格它成為中國的一國兩市，一旦這樣的結構鞏固下來，便是市民噩夢的開始。因為，那種政商結構將凌駕於市民選票，未來的選舉會從菜市場的公開競爭，變成別人難以一窺究竟的權錢黑箱交易。韓國瑜接受媒體專訪表示，打算推動中資投資高雄房地產。但房地產泡沫非理性吹起，「北漂青年」還回得來嗎？發大財的是哪些人？

所以，未來四年高雄市民，甚至包括藍十五縣市的公民，都要密切注視自己的公共場域，是不是有這種危險趨勢發生，萬一發現苗頭不對就要馬上撥亂反正，否則等到一國兩市、一國兩縣的政商結構確立，不但自己的選票將淪為裝飾品，北京的地方包圍中央攻略也將徹底掏空台灣。屆時才驚覺「狼來了」，可就為時已晚。

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