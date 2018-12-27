自由廣場》喊價式的決策將使高雄沉淪

◎ 吳義隆

大眾運輸路網的建置，對城市發展的影響極其深遠。而其建設必須先經由整體路網優先路線評估、綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更，經交通部、國發會審議及行政院核定後才定案。接續的基本設計必須經由工程會審查通過方能發包進行細部設計，而施工前也須完成交通維持計畫經道安委員會審議，方能進行施工。全程常需耗時三到五年，整個過程一再考量效益的提升及可能衝擊的降低，才進入工程施作。

高雄環狀輕軌第一階段水岸路段（C1-C14）串聯高雄港區重大建設，包括高雄展覽館、海洋文化及流行音樂中心、高雄港埠旅運中心、高雄市立圖書館總館、國際郵輪經濟區等重大建設。第二階段路段（C14-C37）讓輕軌沿線貫穿市區核心，連結駁二特區、哈瑪星、壽山動物園、柴山、高雄市立美術館等觀光景點及中山大學、高雄科技大學、高雄高工、道明中學、樹德家商等學校與聯合醫院、民生醫院、凱旋醫院等醫療中心，並鄰近好市多商場、未來有義大集團之商業購物中心，並配合高鐵、台鐵、公車等轉運站與轉乘設施規劃，建構完整市區交通路網。

在國外，輕軌的設計融合都市特色，是非常棒的城市移動地標，親和性高、無污染的新型輕軌，可塑造國際化及現代化的都市意象，再造高雄都會新風貌。

高雄輕軌規劃建設自民國九十年三月完成「環狀線發展為輕軌捷運之規劃報告」，於九十三年一月十四日行政院核定。幾經修正，於一○二年一月十四日發包施工，並於民國一○六年十一月一日全線通車。第二階段工程也於一○五年八月十日發包，預計一○八年底完工。期間因美術館路與大順路周邊民眾擔憂平面輕軌恐引發交通衝擊而反對興建。現在，新任的韓市長未經整體評估，就以喊價式的決策，宣布歷經十來年規劃檢討的百億重大建設輕軌停建，將讓高鐵通車造成台北磁吸而受傷的高雄更向下沉淪。

（作者為前高雄市政府捷運工程局局長）

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