自由廣場》評韓國瑜助炒房地產

◎ 魏安辰

高雄市長韓國瑜表示要爭取放寬中資投資高雄、並購買房地產，筆者以為，此舉非但無法讓老百姓過好日子，反而會將台灣民眾的「購屋痛苦指數」再度往上推升。

韓國瑜說，長期以來，兩岸交流、投資不平衡，台商投資中國總額逾千億美元，但中國投資台灣卻只有數十億美元，因此，他呼籲中央政府，讓所有人都能正常交流，前來投資、購物以及觀光。問題是，當初馬政府執政八年期間也是鼓勵海外資金大量回流，卻因為沒有提供足夠的投資標的，結果導致游資流向房市，房價飆漲，嚴重影響居住正義。還有兩岸交流的紅利同樣無法讓台灣民眾廣泛分享，只是集中在少數的特定人士手中；試問，這是拚人民的經濟，還是拚財團的經濟？

台灣高房價始終高居民怨之首（房價所得比已是全球前三高的地方，而且空屋率還是居亞洲之冠，我們的所得比歐美日韓低上許多，但房價還高出許多），正值景氣轉折關鍵時刻，怎能再放任中資、投資客或財團炒房？

前車之鑑即是香港。一九九七年香港回歸之後，就是因中資橫行炒房，造成貧富差距越來越大，更痛苦的是，香港房價直線飆漲。因此，政府千萬不可對中資開大門購買房地產，否則一旦過於大意，恐怕讓「今日香港，成為明日的台灣」！

（作者任職資訊業，宜蘭縣民）

高雄特區之中國萬靈丹

◎ 林伯峰

從韓國瑜當選高雄市長後，每次回答記者訪問他的內容，大概都脫離不了陸資、陸客，除此之外，沒看到他對本土產業有什麼扶植或創新的規劃，近日他還提到要開放陸資來投資房地產，筆者不禁想問，他現在是當高雄市長還是中國高雄特區區長？

先不說陸資會不會來台灣投資房地產，如果一個地方首長把經濟重心放在房地產上面，這注定就是一場災難！大家都知道，正常的經濟狀態，要有高房價就必須先創造高收入，否則，高房價只是有錢人跟建商炒作的工具，對於一般老百姓來說，則是無窮盡的夢魘。

再者，陸資陸客不是萬靈丹，這是常識！從這幾年的經濟變化看來，可以深耕台灣本土客源，創造新的營運內容，才是企業存活的最佳模式，韓市長怎麼會一直覺得陸客來了就可以解決問題？陸資進來大家就會有錢？只想依賴這個生存的業者，筆者深深以為，被淘汰是必然的。

選舉前說「政治零分，經濟一百分」，選後第一件事情就是高談九二共識，這樣的變化不讓人意外，但卻讓人憂心，高雄的沉淪或許是從這一刻開始。等到高雄人被蒙蔽的雙眼睜開時，恐怕高雄已經不再是高雄了！

（作者任職法律服務業，彰化市民）

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