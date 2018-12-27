自由廣場》（金恒煒專欄）葉俊榮「政變」！下一步咧？

從「九合一」民進黨大潰敗到葉俊榮以教育部長權位獨斷獨行，讓管中閔上任台大校長，其實是一齣政治大戲。這齣戲以「敗選」始以「插管」終；不只是執政黨敗選症候群的發作，從政治面來看，不啻內閣的一場超完美「政變」。

為什麼說「超完美」？葉俊榮早就策劃好了：緊瞞著直屬長官行政院長賴清德，也密不洩漏丁點風聲給執政黨立委，這是變起肘腋；相反的，預先通告在野黨立委柯志恩：「我做了一個非常勇敢的決定」，這是裡通敵黨。然後一邊發公文、一邊召開記者會：發公文是造就既成事實，不容行政院翻案；召開記者會是公諸社會，佈達成命。接著事先寫好辭呈，面交院長，不容閣揆有絲毫置喙的空間，最多只能「勉予同意」。賴清德的「勉予同意」與葉俊榮的「勉予同意」，用字一樣，一個如千鈞之重，一個如毛羽之輕。行政院被葉俊榮玩弄於股掌，一步一步墜入其彀中。看來可憐，實際可惡！

行政院從頭到尾跟在葉俊榮屁股之後收不了爛攤子。葉俊榮不是單獨做案，共謀的至少還有次長范巽綠等數人，葉爺們竟而可以上欺長官、下侮社會，竟然還敢自比耶穌「扛起十字架」，甚至大言不慚表示「在對的時間，做對的事情」。

「對的時間」是啥？就是執政黨大敗之際，「對的事情」是啥？就是「插管」必達，全面向管爺們輸誠。葉俊榮提出的所謂「合乎法律良心、合乎大學自治理念、合乎程序正義的論述」，只要比對葉俊榮「臉書」所述，可知葉爺洞悉「管案」的「瑕疵」／「不法」之所在：（一）遴委會、管中閔及遴委蔡明興規避利益衝突的程序正義而不問；（二）事發了，遴委會拒絕完成程序瑕疵的補正，「怠於履行職責，造成無法課責大學的僵局」。所以錯在遴委會，僵局出於遴委會。然而葉的結論卻是「大都非屬法律明顯重大而導致聘任無效的瑕疵」，甚至引釋字第五六三號當護身符。問題是此號釋憲重點在「大學教學之內容及課程」，並不能挪為遴選校長（「瑕疵」 或「不法」）的保護傘，更何況葉結論拈出更基礎、重要的原則：「大學是社會良心，應負有重大的社會責任。」那麼遴委會的「不法」可不可以用「瑕疵」掩蓋？此瑕疵／不法，有沒有違背「社會良知，社會責任」？就算「瑕疵」好了，也必須先補正再任命，沒有補正就任命，違反程序正義，何況葉已卸任，「三個月」云云是脫褲子放屁。

葉俊榮曲意承歡「對立」的一造而背叛他所服務政黨的核心價值，所作所為，不是「政變」是什麼？

對葉的「政變」與「叛變」，行政院事先不斷然處置，事後又兩手一攤：「公文出去，沒法追回」，這是坐視「生米煮成熟飯」。行政院長在葉開記者會前一小時收到簡訊，立刻可以做的是，馬上開除葉部長，使他的記者會、公文失效；賴清德只輕輕回應「審慎處理」，坐失良機。那麼現在難道毫無辦法？不然。憲法第五十八條明文規定「各部會首長，須將…重要事項…提出行政院會議議決之。」「管案」已折損兩部長，當然屬「重要事項」。葉部長沒有經過行政院會同意，卻公然「私了」，當然違憲。違憲的法律、命令無效，一紙公文更當無效。行政院據此可以宣告葉俊榮的公文是廢紙，而且可追究葉的刑責。

一個政黨可以被人打壓，但不能被人當笑柄。蔡英文已無救了，賴院長至少可以亡羊補牢，拿出一點道德勇氣與政治魄力來。

（作者金恒煒為政治評論者，http://wenichin.blogspot.tw/）

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