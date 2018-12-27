自由廣場》越南觀光客集體跳機的真相

◎ 戴發奎

越南觀光團全團152人逃逸，顯示「簽證觀宏專案」有修正必要。但交通部觀光局擬停止受理或審核越南International Holidays Trading Travel申請案件，恐怕會傷害台越關係，應審慎處理。事實上，越南人可接受以個別城市居民做為實施免簽對象，許多國家就是對越南不同城市給予不同的方便。

越南有許多城市對大部份的工作限制必須是有當地戶籍者才可應聘（越南人要入他人戶籍非常困難），這也是為什麼縱使像胡志明市這樣薪資不錯（勞工平均薪資台幣13,981元）的城市，還是缺工達數萬人。各省市人委會（市議會）可以自行決定要開放哪些職缺，提供給非當地戶籍者。例如近期胡志明市因為醫院人力吃緊，人委會就決議開放外省市的醫生到該市工作。但貧窮地區的基層勞工難以在國內大城工作，所以選擇偷渡到台灣打工。

隨著美中貿易戰，越南成為世界工廠漸漸成形，往後台灣廠商勢必更加依賴越南這個簽訂最多貿易協定的夥伴。觀光財杯水車薪，振興台灣產業的效果有限，每年台灣向越南出口的400億美金及台商藉著在越南製造出口到美國及CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）成員國的商機，才是台灣的金脈。

2017年越南全國勞工人均月薪在8,700元左右（台幣換算，下同），其中以三大直轄市最高，胡志明市勞工平均薪資13,981元，峴港市為13,586，河內市為12,327。台灣可以先對這三個直轄市居民實施無須財力證明即可申請來台簽證。平陽及北寧是外商投資設廠的熱門地區，居民月薪有凌駕三大直轄市的趨勢，亦可納入從寬範圍，其它城市再按平均所得規範鬆緊，防堵假觀光之名行偷渡打工之實，並為台灣帶來實質的觀光財。

十年前越南勞工到台灣工作的門戶還未大開，許多越南鄉下的年輕男女到胡志明市就只能打黑工，條件好一點的可以到咖啡廳美容髮廊工作，不好的就只能白天沿街兜售彩票晚上露宿街頭，收入只有當地人的一半。現在因出國工作相對容易，越南政府也提供「國家就業基金」貸款給不想向金主借貸背負高利息出國工作的勞工。或許是因為申請手續繁複，許多人寧願選擇與人蛇集團合作，以觀光偷渡最快速的方式到台灣。

（作者在越南經商十年，台北市民）

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