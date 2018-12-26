社論》找對的人把對的事做對

一一二四之後，「去蔣化，不是總統或促轉會講了算；中正紀念堂案，由藍天行動聯盟和被害人等坐下來面對面協談，才能得到真正的轉型正義。」一二二四，又「勉予同意」管中閔擔任台大校長，隔天，葉俊榮在向賴清德請辭之前，火速批准管中閔的聘函，府院「往後看不到有任何理由，會去改變這個狀況」。程序正義「逆轉敗」，到底演的是哪齣戲碼？

台灣價值搖搖欲墜了，看來，受到這次選舉與公投的震撼教育，主政高層也被「政治零分」敲昏了。而且，所謂的「政治零分」，也一如國民黨的論述，是將台灣應有的價值堅持予以歸零，只不過用語是「清理戰場」。而事實上，這次選舉與公投，選民並未傳達此一訊息，只不過，國民黨人以這樣的論述來解釋，作為二○二○的張本罷了。危疑時刻，作為主帥，必須在逆境中穩住領導定力，往後才能壓住陣腳、重整步伐。

容我們善意提醒，一一二四的檢討策進，似乎有點劃錯重點了。民進黨摔一跤，不是錯在改革與正義本身，而是付託非人偏信學院派，以致在節奏上沒有拿捏好輕重緩急，於是改革對象與支持改革者兩面不討好。與此同時，進步議題操之過急，引起社會騷動。更根本的是，民意對馬政府最為不滿的經濟民生，被賦予重任、寄予厚望的民進黨與小英政府，並沒有當作首要之務，兩年半來無法令多數民眾有感。尤其是，維持現狀路線，理應更有硬的準備，北京會出之以經濟制裁，執政者早該致力於有感經濟以反制窮台政策。可惜，有所為、有所不為取捨失措，從而，完全執政的可用民氣，輕易被「好日子路線」所擊潰。

由於中國磁吸台灣產業、全球化併發症、馬政府荒怠八年，「好日子路線」征服人心，無可厚非。然而，當前高喊「經濟一百分」者，不改已經證明失敗的經濟靠中國思維，走回錯誤的老路只會重蹈覆轍。但這也本非他們所在乎的，因為這條路線就是要通向「同屬一中」，亦即，從「台灣政治零分」走到「中國政治一百分」。問題在於，這難道是一一二四發出的聲音嗎？當然不是！國民黨聽錯了，民進黨與小英政府也聽錯了，真是輸到不分東西南北。

從二○一六到二○一八，綜合兩次的民意展現，可以想像多數人之所欲，乃是「堅持台灣優先」與「促進有感經濟」。後者，並非馬政府時期之獨厚跨海政商集團，亦非收買政治忠誠、培植經濟統派的「惠台」政策，而是改善國內投資環境、再造台灣產業榮景、提高所得減緩貧富差距、先求成長再談分配。觀諸近期的迴廊談話，敗選陰影下的主政高層，似乎還沒抓到重點，尚未貼近「好日子路線」，卻自我動搖了具有民意基礎的「台灣價值」。就此而言，「去蔣化，不是總統或促轉會講了算」，僅存的支持者不免譁然，管案劇情又從「卡管」變成「撒手不管」，恐又自陷於兩面不討好的困境。

「完全執政在野黨」，堪稱當前民進黨、小英政府的尷尬處境。選後的選擇，可以是把改革與正義貫徹到底，堅持具有民意基礎的台灣價值，即使在二○二○遭到國民黨反撲，但起碼在四年的時間內完成了不可能的任務，歷史絕對會記得這筆貢獻。反之，如果基於二○二○的權謀計算，改革與正義走回頭路，又無法在經濟民生走出康莊大道，甚至向北京低頭以換取喘息的空間，那麼幾乎可以預見結果是各方面都不討好的全面潰敗。屆時，完全執政留下的殘局事小，改革與正義的污名化事大。

一一二四輸得太慘，以致檢討策進茫無頭緒。「卡管」變成「撒手不管」，昨天的正副議長選舉更加不知為何而戰，失敗主義、虛無主義勢必繼續蔓延。時至今日，儼然出現「輸在經濟戰場」卻「清理價值戰場」空間迷向。須知，即使「好日子路線」是民之所欲，因應之道也是著力於經濟民生，而非全盤否定具有民意基礎的台灣價值，否則白綠分合的價值之爭何其諷刺？亡羊補牢，為時未晚。價值的實踐，改由有經驗者務實推動，謀求行穩致遠的行動；同時「清理經濟戰場」，讓人民有感期待好日子。找對的人把對的事做對，二○二○方不致拱手讓人。

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