自由廣場》社區巡守隊宜「抓到重點」

◎ 王瑞宏

我是一位服務於都會地區之豪宅大樓的保全員，里長於我所值勤的大廈設置巡邏箱，每天晚上社區守望相助成員固定會來簽到二次，他們犧牲與家人夜間團聚時間服務里民。

起初我懷抱感恩的心，向辛苦的志工們道謝，然而幾經思量卻滿滿疑惑，本大樓管委會已委請保全公司負責住戶生命財產的維護，為何還需要巡守隊定點巡邏？守望相助範圍不是應在治安繁雜或偏僻處所暗巷設置巡邏箱加強巡簽？更何況社區巡守隊的功能似乎不能僅限於一般夜間巡邏、協助治安維護而已，舉凡風災枝葉掃除與心肺復甦急難救援、護送夜歸婦孺平安返家、關懷獨居老人日常生活與就醫、河川污染防治和野生動物保護、婚喪喜慶儀式交通疏導等為民服務工作，均可適時將其納入。如此多樣化功能若要落實發揮，亟需將志工人力用在具有實質需求的地方，於已設保全人員之大廈設置守望相助巡邏箱，好像有些浪費與可惜。

巡守隊組織如能在社區中妥善規劃與運用，藉由全體隊員無私的付出，有如火車頭帶動的作用，其他民眾在看到之後，也會深受感染，無形中將提升居民的凝聚力和向心力，為社區創造一個高品質的生活環境。

（作者為大樓保全員，大學助理教授退休）

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