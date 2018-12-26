自由廣場》大家都是「國語」的新時代

◎ 何信翰

昨天（二十五日）立法院三讀通過的「國家語言發展法」，可說是本土語文發展史的重大里程碑 － 這不但對於台語、台灣手語等過去未受立法保障的本土語文來說，是有史以來第一個保障其權利的法案，也是台灣有史以來，第一個確認所有本土語文地位的法案。從此以後，不再只有華語被獨尊為「國語」，本土語言都得被稱為「方言」，而是所有語言均為國家語言，一律平等。這不但符合世界潮流，對台灣人權狀況也有大大的加分。

仔細閱讀法案內容，可以發現整體法案的設計相當周詳，從國家整體的語言發展會議；各地方的區域通行語，一直到國家語言的教育權、使用權、傳播權等，都有詳細規定。這些規定如果能夠落實，對於台灣各個面臨傳承危機的本土語言來說，都會有結構性和持續性的幫助。

經過兩代本土語文復振運動者的努力，以及眾多關心者的通力合作之下，國家語言發展法的通過，可說從此打開本土語文發展史的新局。對於身為法案主管機關，這兩年做了許多努力的文化部，自然也應該給予最大的鼓勵。

（作者為台中教育大學台灣語文學系副教授）

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