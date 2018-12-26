自由廣場》統派還不去跟習近平靠夭？

從唐努烏梁海到夜鶯島，中國固有領土騙??！

◎ 徐立德

俄國政府在這個月對該國的國民中學歷史教科書進行了修改，刪除了關於十八、十九世紀侵佔中國領土的部分，未來的俄羅斯人民將很難知道當年從中國侵佔遠東大片領土的歷史真相。而中國官方對此卻選擇默不作聲。

中國曾在指責日本修改教科書隱瞞侵華歷史真相時，官民態度和反應都十分激烈，而對此次俄羅斯修改教科書的做法卻不敢吭聲，讓人質疑中國官方試圖淡化和隱瞞。

先前媒體報導，中國一名退伍軍人向該國外交部詢問，關於唐努烏梁海是否被劃歸俄羅斯所有，外交部拒絕回答。這名退伍軍人於是向法院提告，要求政府應該將訊息公開，但被北京人民法院駁回。中國的領土範圍竟然不給民眾知道，對照國家主席習近平不斷強調「祖國每寸領土都絕不可能分割出去」，真是莫大的諷刺！

習近平為什麼不敢吭聲？原因很簡單，他口中的「祖國」根本沒有固定領土疆域概念，「祖國」的領土疆域根本是一筆爛帳。

中國曾公開宣稱釣魚台為固有領土，但中國官方在一九六九年繪製的地圖，清楚將釣魚台標為日本領土的「尖閣群島」（中國稱釣魚島），地圖是由中國國家測繪局（現國家測繪地理資訊局）繪製，地圖上還刊載了當時國家主席毛澤東的題字，應屬於中國官方正式地圖。

在海南島與越南海防市之間，有個比釣魚島還大的「夜鶯島」，自古以來就是屬於中國的，島上不僅有淡水，還有中國人的村莊、寺廟。但是，在一九五七年，夜鶯島卻被秘密地送給越南，更名為「白龍尾島」。這事被中共掩蓋多年，很少引起世人關注。

夜鶯島是怎麼變成白龍尾島的呢？原來在一九五七年三月，當時的中共領導人毛澤東為中越兩國的革命友誼，竟然就將中國「夜鶯島」作為禮物，秘密送給了越共主席胡志明。國家的領土竟然可以私相授受，這真是駭人聽聞。

比台灣大四倍多的唐努烏梁海，面積有十六萬多平方公里，劃在外蒙古地區，歷史上屬於中國領土，一九一四年被沙俄佔領；一九四五年，美蘇英三國簽訂雅爾達協議，承認外蒙古獨立，但是沒有對唐努烏梁海做出明確指示，中國至今也並未在法律上放棄俄佔唐努烏梁海的領土主權。

習近平嗆「每寸領土絕不分割」，但看看中共過去的這些歷史，難怪習近平的話會引發網友嘲諷「中國領土一點也不能少，但是可以缺一大塊」。

（作者為退休社會工作者，台北市民）

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