自由廣場》從日韓軍事摩擦 設想解放軍繞台

◎ 呂禮詩

最近的東北亞並不平靜！上周四（20日）隸屬於日本海上自衛隊的P-1海上巡邏機在日本海大和堆漁場，遭南韓廣開土大王級驅逐艦「廣開土大王號」（舷號971）以導引飛彈或火砲的射控雷達鎖定；事發至今，兩國幾乎每天以記者會或新聞稿交鋒，不但真相說不清楚，反而造成日韓間嚴重的軍事摩擦。

根據南韓軍方的說法，廣開土大王號驅逐艦當天搜尋發出求救信號的北韓漁船，由於能見度不佳而開啟了附裝於射控雷達上的光電瞄準系統（Electro-Optical Targeting System, EOTS）；惟因日本P-1巡邏機的接近，以其進行辨識與拍照。

日本防衛省則在昨天發布的新聞稿中，不但強調P-1巡邏機截獲多次的射控雷達參數，其間並以國際遇險、緊急、安全及呼叫的VHF CH 16（156.8 MHz）及航空應急頻率121.5、243MHz等不同管道，呼叫廣開土大王號確認意圖，但因通訊狀況不佳，而未及時獲得回應。

若以南韓廣開土大王號艦載的二具對空搜索雷達及「電子支援措施」（electronic support measures, ESM）的交互比對，應早已掌握日本P-1巡邏機的位置及動態；能見度不佳的情況下，原來用於降低水面或低空目標所造成的「鏡面效應」，而附裝於射控雷達的光電瞄準系統，的確可以在能見不佳時作為目獲來源，但若未關閉雷達，P-1巡邏機遭鎖定的狀況就極可能發生。

日韓兩國在2016年簽有《軍事情報保護協定》（General Security of Military Information Agreement, GSOMIA），未來在美國的居中折衝之下，總有水落石出的一天；然而，海上艦艇或空中戰機為他國射控雷達鎖定，此次並非首例。

2013年日本海上自衛隊高波級（Takanami class）驅逐艦「大波號」（DD-111）的艦載直升機，曾被解放軍054飛彈護衛艦「溫州號」（舷號526）的射控雷達鎖定；海上自衛隊的村雨級（Murasame class）驅逐艦「夕立號」（DD-103）也曾為解放軍053H3江衛級護衛艦「連雲港號」（舷號526）的射控雷達鎖定。

根據英國廣播電視（BBC）的報導，解放軍艦長開啟射控雷達，事先沒向艦隊司令或海軍司令部報告，理由是「中國海軍的通訊系統不如日美先進」。五年後的今日，解放軍如何約束所屬艦長的冒進行為，尚不得而知；但以今年為例，解放軍已在2月、4月、5月及上周一，頻繁的在我國防空識別區外的東南方，實施海空對抗操演。

同為東北亞安全基石的日韓兩國，都會因為軍方的不當舉措而發生齟齬；解放軍繞台巡航，國軍派遣機艦監控，風險其實難以想像。日前國防安全研究院發表的年度報告即指出，下一階段國防自主重心應發展各種形式的無人飛行載具（UAV）；面對解放軍的威脅，如何利用汱除的機艦，發展為無人的監控載具，或為降低擦槍走火風險、確保人員訓練及後勤補保餘裕的因應之道。

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）

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