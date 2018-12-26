自由廣場》看看香港 韓總還要迪士尼？

◎ 黃世澤

高雄市長韓國瑜在選前喊話要興建迪士尼樂園，選後一時說，不能說建便建，一時又說沒放下這政見。廿年前香港要興建迪士尼時，筆者還在香港中文大學唸政治學學位，當時以筆名林文放在香港《明報》發表文章「巨額公帑興建樂園實不值」，這篇公然與政府抬槓的文章，一度列入香港部分中學中文科議論文教材。筆者只能說，香港興建迪士尼樂園本身已是錯誤決定，更何況高雄。

筆者在廿年前文章中提出的反對理由，其實很簡單清楚，首先，日本東京已經有一個迪士尼，在吸納不了東北亞顧客的情況下，一定客源不足。另一方面，迪士尼是西方的東西，西方遊客不會為了源自西方的迪士尼專程來香港。結果香港政府做大股東的香港迪士尼，至今仍然成為政府的財政負擔，政府投放的投資沒有賺回來，相反地，還不時要向立法會申請撥款注資這個無底洞。香港迪士尼一直都沒法子賺回成本，做到收支平衡，更何況高雄迪士尼，這根本就是一個錢坑！

此時高雄興建迪士尼，情況和條件比香港更糟。在香港興建迪士尼的時候，上海迪士尼還未興建，中國人要去迪士尼，如果申請不了日本簽證，想玩全是日文的迪士尼樂園，就得來香港，那些不顧公德的中國遊客，搞得香港迪士尼情況奇糟，筆者的朋友都寧願去東京迪士尼。而現時高雄要建迪士尼，面對香港和上海迪士尼，香港迪士尼因香港機場地理優勢，所以幾乎吸盡東南亞客源，上海迪士尼有中國客源的支持，請問高雄迪士尼憑什麼呢？台灣人十分之狂熱支持迪士尼嗎？連南韓都不敢蓋自己的迪士尼，請問高雄憑什麼蓋？

另外，韓國瑜在高雄建馬場問題上，聲稱認識什麼香港馬會會長。然而，香港馬會沒有會長一職，這已令一向愛好賭馬的香港人失笑，擔心韓國瑜碰上了金光黨。而迪士尼樂園這決策，除了肥了迪士尼中高層員工，不會對高雄帶來什麼好處，這也反映韓國瑜根本沒有自己的政策研究，所謂拚經濟是信口開河，與把香港經濟搞砸的親共特首董建華沒兩樣，高雄人選出這樣的市長，筆者只能祝高雄人好運。

（作者是居德英籍時事評論員）

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