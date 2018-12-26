自由廣場》企業購併國家資產六招

◎ 魯伯非

台灣許多上市公司有一個普遍的現象，就是家族企業以極少的股權，長期控制董事會。藉由掌控上市公司的強大資源，獲取暴利；或者私相授受，圖利自己其他關係企業。

但是現在這種利用極少資金，掌控上市公司的商業技巧已經算是小兒科了。現在有一種豢養政治人物，以極少資金，間接購併國家資產，才是ＭＢＡ企管教材上值得研究的個案。

這種間接購併國家資產的方式如下：

一、財團與執政者利益交換，以極少資金，取得國營轉民營資產。例如以公告地價而非市價，購併擁有龐大土地資源的公營銀行。

二、財團培養政府官員，讓政府的專門部會，變成私人的業務執行單位。例如讓科技部來研究如何改善收視率調查的這種小事。

三、政府官員下台後，就在財團強取豪奪的公司擔任董監事或重要職位。

四、財團捐點小錢給國立大學，財團副董就以社會公正人士名義當選遴選委員，選出在自己公司擔任獨董的政治人物，當選國立大學校長。財團將每年拿納稅人數十億的國立大學，變成自己公司的研究部門；甚至可以將這些研究資源進貢給中國，做為公司意欲擴展大陸市場的貢品。

五、與財團合作的政客，讓特定媒體人低價取得黨政媒體，財團再將公司董監事職位，贈與該特定媒體人。該媒體人就幫這些政客和財團在媒體上帶風向，試探重回執政或其他購併國家資產的可能性。

六、在財團公司擔任重要職位的下台政治人物，再由其他政客以專業人士名義拱出來選總統，或搭配其他政治人物選副總統。這種政商合作的購併團隊，企圖重新拿回執政權，替正被司法調查的違法購併案解套；同時進行更多、更大侵吞國家資產的購併案，並將這些國家資源進貢給中國。

莊周曾說：「竊鉤者誅，竊國者侯。」意思是說偷鉤子的小竊賊會被處死，盜竊國家的人，反而稱王稱侯。看看台灣這些政商勾結狀況，何嘗不是如此？

（作者為作家，著有《你一直被呼攏的事》）

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