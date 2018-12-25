台北市，相對台灣其他五個院轄市，是得天獨厚的。不像新北市、桃園市、台中市、台南市和高雄市是市縣合併，或由縣升格，有城鄉差距，台北市相對而言是都會（Urban）。新北市包圍台北市，以及省轄基隆市，包山包海更是世界行政區域規劃奇蹟。

台北市人口並非院轄市最多，面積也非最大，但拜「首都」之設置，預算最多，基本建設也最好。以日本的東京都為例，台北市就像都內區部，大家熟知的銀座區、新宿區等二十三個區的從前的東京市；而新北市則像都內市，如八王子市、成田市、多摩市等二十六市。台北、新北分置兩院轄市也是政治角力，現實爭奪的結果。

東京都內區和都內市是有地方自治權的，不像台灣升格的院轄市，轄下都改成「區」而且沒有地方自治權，區長官派。新北市有些區的人口數甚至大於其他縣或省轄市（奇怪，省已廢除，還有此類設置。）可以說是政治倒退或混亂。

台灣的院轄市升格，主要是因為統籌分配款的爭奪。地方行政首長猶如封建諸侯，院轄市更甚。本位主義重於區域平衡，人口多的縣市先搶到錢再說，哪管不能升格的縣市。但錢多了以後，權力大了以後，原來的縣份偏遠鄉區呢？世界上有哪一個國家的「市」有那麼多偏鄉的？國家認同的分歧，在中央、地方執政黨派，更顯爭端。二○一八年的九合一地方選舉結果，更是明顯。

台北市被諷為「天龍國」，除了從前長期累積的中國城、中華台北意象，也因挾首都配置的建設先行（捷運就是），台北市長常目睭生佇頭殼頂，斜眼看台灣其他縣市。明明不是你這個市長的貢獻，卻又自鳴得意。說別的院轄市不配設置捷運，因為要借錢、會賠錢。什麼跟什麼嘛！倒打中央，彷彿輕而易舉。反正一張嘴，敢講就是老大。

平平攏是台灣人，是共一個國家。區域均衡發展才是國民的福祉，但地域、階級的矛盾似乎常被本位主義政治人物挑起。沒有國家一體的共同體思維，自以為是的太多了。這一次地方縣市首長就職，有人的排場像皇帝登基，市政還不知怎樣，別苗頭的姿態先出來了。

一個小小的島嶼國家，本來應該更有共存共榮的發展意識，但六院轄市統轄絕大多數人口，台北更是一個頭兩個大的畸形發展，只會形成頭重腳輕、站不好站不穩的現象。台北市自恃「榮」、「華」、「富」、「貴」，五個院轄市乘勝直追。其他縣市呢？次級國民、次級公民？國家重建、社會改造應該從基礎建構的新視野做起。打破院轄市迷思，地方自治體才有國家共同體的新視野。（作者李敏勇，詩人）

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