社論》聲援被中國宗教迫害的人們

今天是耶穌降生的日子。通稱聖誕節或耶誕節的這一天，兼有宗教、文化及經濟屬性，是全球重要節日之一；而其重視慷慨、仁慈和憐憫的人性基本價值，更為基督教社會所強調。在台灣有若干程度的聖誕氣氛之際，中國卻大舉迫害宗教自由，兩相對照，台灣社會，尤其若干對中國充滿幻想的政治人物，必須正視。

在全球宗教自由被列為末段班的中國，由於無神論的意識形態，迫害宗教毫不手軟，不論伊斯蘭教、藏傳佛教、基督教、法輪功，都飽受殘害。尤有甚者，習近平上任以來，政治、文化、意識形態、法治、人權都不進反退，宗教自由更遭壓制。

相關事例，不勝枚舉。據《紐約時報》報導，河北的廊坊市發布禁令，聖誕期間禁止在街頭和商店出現節慶布置、販售相關商品和舉辦活動。本月九日，當局突襲了四川成都的秋雨聖約教會，羈押一百多名基督徒，並以顛覆國家罪起訴王怡牧師夫婦。在廣州，有五千信眾的榮桂里教會本月初遭官方關閉，上萬宗教書籍被沒收。當局的打壓，加上先後傳出的拆教堂、關教會，在香港引發「主日崇拜穿黑衣禱念行動」，聲援受迫害的中國基督徒。

北京當局對少數民族的宗教迫害，尤其對新疆維吾爾族穆斯林和西藏佛教徒的壓制，受到國際社會關切及批判。在西藏，上週有兩位藏人青年自焚，他們選在國際人權日及達賴喇嘛獲頒諾貝爾和平獎的紀念日以死明志，向中國抗議，十年來已有一百五十六位藏人自焚。美國川普總統上週頒布「西藏旅行對等法」，懲罰阻止美國官員、記者和公民自由前往西藏的中國官員，中國一直透過限制旅行掩蓋在西藏侵犯人權的行為。

在新疆，中國迫害穆斯林的惡行，更令人髮指。把新疆變成警察國度是其一。中國採全面監視措施，包括針對維族穆斯林在街頭公安檢查站和警察局進行歧視性任意盤查、旅行管制；使用全球定位系統（ＧＰＳ）跟蹤體系、ＡＩ臉部和虹膜識別、ＤＮＡ和語音模式取樣。尤有甚者，在所謂「結對認親」的強制措施中，當局動員主要是漢族的一百多萬公務員和幹部，做為軍警的補充，住進維族穆斯林家中，執行監視及教化任務。這些不請自來的「客人」或「大哥大姊」，足以決定哪一個家人要關押移送「再教育」。

廣設「再教育營」是其二。中國把多達一百萬穆斯林關進「再教育營」，被迫接受思想改造的洗腦，強制超時勞動，不給工資，且從新疆擴及寧夏。當局先是否認，後來宣稱確有「職業教育中心」，是打擊恐怖主義和宗教極端主義的必要措施，但悍拒外國記者採訪。今年八月，聯合國促即釋放被囚的穆斯林，但中國相應不理，人權組織指這是「二十一世紀的集中營」，一如納粹德國在上世紀三、四○年代集中營的中國版。

滅絕宗教文化是其三。今年十月，「新疆維吾爾自治區去極端化條例」施行，當局以打擊「極端化」言行為名，全力抹去日常生活的伊斯蘭色彩。如今，留「異常」的鬍鬚、戴面紗、遵守清真飲食規範、為十六歲以下兒童取伊斯蘭名、十八歲以下者上清真寺、通話涉及宗教政治內容，全遭禁止；可蘭經及禮拜的跪墊常遭沒收，齋戒月期間也不得進行齋戒或禱告。近日還有一位維族商人因未獲批准私自前往麥加朝聖，被判死刑。

中國的宗教迫害如此全面而極端，引發國際譴責，穆斯林國家反應尤為強烈。除了歐美先進國家、國際人權機構、聯合國外，印度、馬來西亞、土耳其、巴基斯坦、孟加拉等穆斯林大國都爆發抗議事件，全球最大伊斯蘭國家印尼的群眾上週在中國使館前，怒燒習近平人形紙板，要求政府表明立場。五十七國組成、代表十六億穆斯林的伊斯蘭合作組織上週也對新疆穆斯林處境表達關切。美國參議員魯比歐更直指中國在新疆嚴重侵犯人權，構成反人類罪（Crimes against humanity）的政府暴行。

中國對來自歐美國家的批判，因自大、欠缺安全感而常無動於衷；但對伊斯蘭世界的負面反應，特別是道德譴責，較難充耳不聞。台灣在「維持現狀」的政策下，對新疆的宗教人權漠然處之，連熱比婭來訪也以「麻煩」視之，實在不是民主人權國家所當為。

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