自由廣場》水價該調漲嗎？

◎ 張炎銘

台水董事長表示，明年要開始啟動水價調整程序，漲幅約二成五，每戶平均約多七十元。個人認同「以價制量」的適度調漲；但以一個消費者立場，又覺得水價的調漲，必須考慮用水的架構與調漲的必要性。

政府提供安全、衛生、足量的自來水供應民生，是責無旁貸，甚至可以免費，所以每月某個度數以下的自來水費應該極為便宜，不要調漲。

政府推動節約用水不遺餘力。曾補助民眾每件二千元購買省水產品，更從今年四月開始，依據自來水法，強制洗衣機、馬桶等有省水標章的產品，才能販售，違反者，處以新臺幣四萬元以上、二十萬元以下罰鍰。但即使努力節水，實際家用水量仍從二○一二年每人每日二六八公升，上升到二○一七年的二七八公升。調漲水價，只是改善台水公司財務狀況，對整體水資源節約作用有限。

前年水利法修正案三讀通過，主要是耗水費的徵收。依照用水量超過一千、二千、三千度的某些工業用水附徵百分之十至三十水費，但有節水獎勵的機制，累計最高減徵達百分之六十。但時隔近二年，耗水費卻尚未實際開徵。

工業用水大戶多繳一點水費，提醒他們要節約用水應是合理且必要。所以，要全面調漲水價不如先徵收耗水費，而工商團體「兩害相權取其輕」，耗水費還有節水獎勵，比起全面調漲水價、拉大級距費率應更有利、阻力會較小。但也要防止廠商私鑿水井，偷抽改用地下水。

大家總誤以為工業用水耗水量最大，其實只佔一成。以水資源有效利用而言，倒是用水量約七成的農業用水並無「經濟制約」的機制。農業用水甚至為了水權的展延時水權量不被刪減，而故意浪費。調漲水價對水公司財務有幫助，但若要論及節約整體水資源，農業用水的節約更是當務之急。

（作者曾任水利署組長，著有《閱讀水庫行腳臺灣》）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/