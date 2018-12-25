自由廣場》議會龍頭選舉 錢拳萬歲

◎ 王洲明

十二月廿五日，在國際上是耶誕節、在民國史上是行憲紀念日、在國內地方自治史上是廿二縣市府會交接的日子。

今年，縣市長交接的新聞，掩蓋了各縣市議會悄然運作多時的「政治交易工程」。

府會交接，媒體似乎只重視六都的市長交接：看哪都的小內閣素人多、哪方總統人馬率先進駐戰鬥位置、哪位市長交接花樣多、誰花人民納稅錢最瀟灑！

過去，縣市議會就職典禮後的正副議長選舉，是地方派系籌碼交易、政治實力的展現。議員選後、正副議長選前的集體出遊、集體消失；交接典禮當天兩路人馬集體押解現身，猶如集體赴刑場槍決前的悲壯。議場內外黑影幢幢，氣氛森嚴。而檢調警也在議會周遭與現場密布攝影機，裝模作樣的擺開陣勢，準備錄下投票時的亮票花招、與跑票者演出追趕跑跳碰的戲碼。

以上，都是因為過去的正副議長選舉採取「秘密投票」，所產生的怪象與亂象；如今，正副議長改成「記名投票」，類似台中市議員陳世凱（年輕力壯、耳聰目明）因圈選處電燈昏暗而選錯的情況，不可能發生。

民代政客選前的「承諾交易」，比年輕人的海誓山盟還要海枯石爛；而過往的投票亂象，今年可能不再發生，也有可能會絕跡免疫。果真如此，會讓國際政壇驚嘆連連：台灣政客的「信用」沒話說，「拿到」就一定公開唱名「兌現」！

今天，是行憲七十一年紀念日，想不到這一批民代政客，率先履行銀貨兩訖、童叟無欺，真正達到禮運大同篇的境地。讓我們共同歡呼「中華民國錢拳萬歲」！

（作者為反賄選研究室負責人，台中市選舉監察小組召集人）

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