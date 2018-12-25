自由廣場》派系班師回朝

◎ 吳明火

這次九合一選舉，國民黨取得大勝，很多人將國民黨勝選的光環歸給韓流。不過，筆者想法是，什麼韓流不韓流，從這次國民黨自民進黨手中奪去的縣市，如高雄、雲林、台中這三個縣市看來，根本就是派系班師回朝的結果。不然以台中市長林佳龍如此認真，而且台中市在他主政下，已有煥然一新的感覺，依舊遭選民遺棄，這是無法解釋的現象。

原本，說這樣的話，會讓人家以為我在說囈語，都什麼年代了，還在林派紅派黑派白派胡亂派。不過高雄市小內閣人選的新聞，終於印證我的想法沒錯。

韓國瑜小內閣延攬朱挺玗為海洋局長，朱某某大家可能陌生（曾經買票，當選無效定讞，這絕對不是假新聞），但她的爸爸媽媽可就不是三言兩語可以道盡的，爸爸是朱安雄，母親是吳德美，兩人事蹟在此略而不談。只是用這樣的人，韓導只說一句「聖人難找」，就要我們吞下去。

什麼是派系？大略說，原本像高雄是由所謂的紅派黑派所把持，輪流執政，但國民黨在馬英九時代，因為他認為自己就是救世主，不需要和地方派系掛勾，所以將派系踢到一邊，所以高雄、雲林、台中才可能輪到民進黨執政。但吳敦義一上台，自認無馬英九的英俊，所以就向派系靠攏，朱挺玗出線，就是最好例證。

所以，請睜大眼睛看，可怕的不是韓流，是吳敦義讓原本已經清澈的政治又回復到混濁狀態。

（作者為銀行員，台中市民）

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