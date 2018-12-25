自由廣場》給星雲大師的一封信

◎ 范金玉

星雲大師尊鑑：

您說在台灣居住六十多年，總認為自己不被承認是台灣人，對社會的是非善惡、社會公理的標準究竟是什麼而感到遺憾。但是所謂是非善惡，社會公理的標準在我們台灣的法律訂定，已經有相當清楚的規範，在各宗教界也有積極的界定和宣導。

您曾嘗過白色恐怖的迫害，曾因不實的密告坐過牢獄，受過警察不只百次的謠言、耳語、調查等，在台灣有過一段辛酸的歷程。這樣辛酸的歷程是誰造成的呢？大家都知道白色恐怖是一些惡棍所做的傷天害理的行動，即使您受了委屈，受到迫害，您以慈悲的心原諒了這些惡棍，但是造謠、密告、私刑將人入獄不是惡行嗎？

您說：台灣有少數人倡議台獨不肯講中國話，福建話不也是中國話嗎？每個人愛講什麼話應該是自由的，講母親教的話是最自在的。要一個閩南人或客家人講北平話，就像要一個外省人學講閩南話或客家話一樣有困難。但是在學習過程中如果受到威脅屈辱有不愉快的感覺，就會讓有些人在可以選擇自由的說話時拒絕說北平話，他們會選擇說最自在的母語，是因為他們曾經受到威脅屈辱呀！

住在台灣的人全都是台灣人，我們都在同一條船上，我們喝同樣的水，吃同樣的米，早就不分彼此了，我們應該要相親相愛，這是佛陀的意思。藍綠每逢選舉，互相叫罵，雖然嘈雜令人討厭，但都有慈悲心，不會打打殺殺，選後社會又一片和諧，人民安居樂業，佛陀應該很安心才是。

中國是大國，但是常用軍機、飛彈威脅台灣，人民常常因為密告就被關被失蹤。製造散播假消息是惡行，隨便把人抓起來是惡中之惡，想用飛彈打別人更是最大的惡行，對岸這樣的威脅手段，善惡不分，社會公理沒有標準，佛陀一定非常憂心。寄語大師們多去中國傳播善的種子，讓中國的人民不要無緣無故失蹤，不要因不同的理念受到殘害，讓人民能夠有自由的言論與思想，選擇自己最適合的生活方式，無憂無慮安居樂業，就是佛陀最大的心願。

恭祝

福慧無量

晚學金玉頂禮

（作者為退休校長，臺北市客家女性發展協會理事長）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/