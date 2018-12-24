鏗鏘集》這兩個黨並不一樣

終日為生活奔波的台灣人，對政治常帶冷感，把國民黨和民進黨說成「攏港款」，讓國民黨既得利益者方便愚弄懶於思考的選民。其實這兩個黨真是很不一樣。

兩黨文化與屬性的不同，在這次地方選舉便一覽無遺。民進黨臉皮薄，選敗認輸，黨主席立即辭職，負起全責。反而是善唱高調的單一議題社團，不認為改革得罪既得利益者，還諉過政府改革力道不夠。

國民黨不會自曝勝選的主因，卻在論功行賞時露出馬腳，地方派系的「更生人」浮出檯面，有過車禍過失刑責的人，竟開口「聖人難找」。這個黨有太多貪腐之輩，更生人多，它的黨主席還與更生人同遊，正名「更生人黨」還比較貼切。

以「改革」為標記的民團，和充斥貪腐前科的地方角頭不同。民團在地方沒有根，地方派系則根深柢固，仍受國民黨操控；民團講究大鳴大放，把「團結」當髒字眼，斥為「保皇」；職團與地方角頭為利益團結，不會自命清高。

政黨政治不團結無以勝選，國民黨對台灣的統治，就是靠長期分化台灣人、分化黨外；要競選黨主席的人誣指團結是「保皇」，那是不食人間煙火，梁啟超保皇是保帝制，民主體制沒有帝制可保，半吊子不要自以為是孫中山。

「大破大立」是逃避具體事實的空話，蔡英文辭去黨主席，意味組織去國民黨化，而就美國化。總統制的美國，政黨全國委員會主席只是負責組織、籌款的選舉機器，總統不兼黨主席，黨主席也不會參選總統。

如果民進黨美國化，黨主席全心組織扎根地方，協調民團的高調與地方的保守，在黨內大鳴大放後，團結應戰國民黨的腐化地方派系，就更凸顯兩黨的不一樣！

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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