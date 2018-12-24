自由廣場》消保 應注意業者正當權益

◎ 李儼峰

消基會本月廿日以「線上課程陷阱多·當心業者自訂退費規定及免責條款」為題，召開記者會，公布隨機抽樣七家「線上教學服務」的業者，指稱發現其未完全符合「網際網路教學服務定型化契約範本」之規定。觀乎新聞媒體報導所用的標題，有謂「線上課程退費全違規」、「線上課程藏陷阱」、「有冤大頭上一堂課花2萬6」、「別被業者呼嚨了」等語。

細閱消基會所發新聞稿顯示：這七家業者的定型化契約條款，有關「退費」之規定等，縱有不妥，也只是不符合「網際網路教學服務定型化契約範本」而已。在具體個案中，若未違反消費者保護法等有關法令，縱或其合理性尚值商榷，然就法論法，仍屬有效，契約當事人須受拘束。至於所謂「違規」、「藏陷阱」等新聞報導用語，對於線上課程業者而言，失之過苛，有欠公允。

為什麼媒體會有如此一面倒的報導偏差呢？關鍵出在契約範本中的「範本」這兩個字。一般人看到「某某定型化契約範本」名稱，難免會誤以為這「契約範本」是具有法規範效力的。據了解，行政院消費者保護會曾經多次函示：「定型化契約範本」只是提供給企業經營者與消費者雙方訂約之參考，尚無「法之拘束力」。消基會此次所發布的新聞稿也坦言「網際網路教學服務定型化契約範本」沒有強制力。

筆者認為：政府主管機關或消費者保護團體，於發布有關消費者保護之資訊時，應先準確地說明有關法制的規範脈絡，以建立論述的前提事實，以期媒體得以平衡報導，也確保消費者不致誤解。也就是說，消費者的保護，必須建立在與業者立場「對等」的基礎之上。假若業者並未違法，就應注意避免讓消費者產生誤解；否則若又加上業者名稱之公布，恐影響其商譽，造成不公。

消費者也該正確認知：若發生線上課程退費與否之糾紛，如要訴諸司法途徑解決時，「定型化契約範本」僅能作為法院裁判時之參考，並不拘束法院之法律上判斷。因此，消費者應該深切了解：消費者保護法第二章第二節有關「定型化契約」之規定，從而得以適時主張某條款「無效」或「不構成契約內容」而不受拘束，期能真正保障自身權益。

（作者為執業律師）

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