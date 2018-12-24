自由廣場》評游盈隆「丟臉」說

◎ 紀安秀

參選民進黨主席的游盈隆比較兩次九合一大選後藍綠的處理方式，二○一四年國民黨兵敗如山倒，時任閣揆的江宜樺立即請辭獲准，由毛治國接任；民進黨挫敗已近月，除三位閣員走人，賴清德第一時間請辭被慰留迄今，明顯被國民黨比下去，可以說丟臉丟到家了。

內閣總辭為敗選負責，雖符合責任政治，但不能一概而論，也不宜未經深思比附援引。國民黨的敗選是因為無能力及延宕改革，前總統馬英九自我感覺良好，人民看不到希望。總統蔡英文執政，則是大刀闊斧進行歷史性的改革，尤以勞工一例一休、年金改革及司法改革，幾乎都是國民黨做不到的，只是操之過急，不夠周延，兩者敗選原因迥異。

且目前社會氛圍，民進黨內及社會各界勸賴清德留任的聲勢不小，賴是否應辭職，恐怕不是游盈隆說了算。況且賴揆辭不辭職，與是否進行黨大改革，是不同的層次，換言之，賴不辭職同樣可以改造。

反觀游先生，自從宣布參選以來，把民進黨批評的一文不值，只有貶沒有褒，試問，游多年來，為民進黨付出多少？替蔡政府優質政策給予多少掌聲？如果黨那麼丟臉，何須湊熱鬧選主席？

（作者為家庭主婦，台北市民）

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