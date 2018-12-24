自由廣場》從大巨蛋看柯Ｐ霸道

◎ 陳柏森

12月13日（蔡柯會）柯Ｐ以大巨蛋蓋得太滿，以現有基地面積、公安問題很難解決，要中央解套，要求國父紀念館臨忠孝東路的停車場管理權移交台北市政府，作為文化體育園區地下通道的出入口；另大巨蛋後方的路會吃到一些台北機場的地，那是文化部主管，要中央協調解套等等。從柯Ｐ要求中央幫忙，可推論下列事項：

一、大巨蛋正在都審，因空間量體、密度太大，已無足夠容留空間逃生，都審委員不敢輕易放行。柯Ｐ要為大巨蛋解套需找其他理由。

二、105年7月19日台北市政府曾提出公安解決方案，以空間減量淨空商場棟等之地面層，作為半戶外容留空間以利逃生。遠雄若因空間減少，影響收益，為了公安，雙方協商財務彌補，乃是BOT之協商機制。但顯然柯Ｐ不會做，遠雄不願做。

三、事實上柯Ｐ所提利用國父紀念館用作地下通廊連接增加逃生空間，並不能解決公安問題。地下通廊只有對在忠孝東路地面下至B3層的觀眾席逃生有所幫助，而地面層以上至4樓更多的觀眾席因遠雄地面層並未淨空，仍然難以疏散。若硬要他們從地下通道逃生，只會增加群眾恐慌及踩踏危險。

同理，通往國父紀念館之地下通道也只對近忠孝東路側的觀眾席有利，靠近松菸側的觀眾席一樣逃生困難。

四、營建署在（性能審查）時要求遠雄六十六部大客車需在地面層下客，空車進地下室停車場。遠雄提案要求台北市政府同意在松菸北側停放，這已超出園區BOT的基地範圍，所有建照審查從無此例，若柯Ｐ同意放行，加上國父紀念館地下通道亦同意打通，將造成BOT廠商之要求無上限，未來不管哪黨執政，政府之促參政策均很難推動。

五、此案為馬英九市長在與遠雄協商時放水，讓遠雄增加許多空間是最大惡因，郝龍斌市長草率都審及建照發放，是另一惡因。公安問題未解，柯Ｐ無力與遠雄周旋，只以「歷史共業」要求中央解套。若中央照辦，未來公安發生問題，所有責難都會指向小英總統和民進黨，好意解套反害自己。

六、柯Ｐ要中央文化部配合，應先將公安及都審現況公開，並提出非要文化部協助不可的說帖。否則，只霸氣要求中央解套，並不厚道。

（作者為建築師，前行政院工程會副主委，大巨蛋公安委員）

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