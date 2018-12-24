自由廣場》五岸一家親

◎ 何景榮

在今年雙城論壇上，台北市長柯文哲一席「兩岸同文同種，有共通的歷史與文化」的談話，彷彿做小了格局、將台北類比成北韓的首都平壤。如果柯市長只能引用北韓看待南韓的觀點，來定位台灣應該如何看待在我們西邊的中國大陸，那麼不但與台灣目前福佬人、客家人、外省族群、新住民與原住民（依人口比例排列）的「五族共和」現況不符，更不符合悠悠柯粉們所遙想、兼具格局與國際觀的總統候選人形象！

台灣自古就是一個移民社會。我們的祖先，有的四百年前來自西邊的唐山，有的在二十世紀從北邊的日本、西邊的中國大陸移入；從上世紀後半期開始，更有數十萬計從西南邊的中南半島、從南邊的南洋群島所移入的新住民，填補了台灣當前最欠缺的青壯人口與農工業勞動力。來自北、西、西南與南這四岸的台灣人祖先，再加上最早就在台灣這個南島民族（Austronesia）原鄉的原住民，「五岸一家親」，共同組成了現在大家所看到、台灣社會的真實樣貌。

相對於來自西岸的先民與他們的子孫，祖先來自其他各方的台灣兒女，對這塊土地的關懷與熱愛也不遑多讓。例如長期關懷民主運動的學運健將「妖西」劉敬文，父親來自台灣北岸的日本；原籍柬埔寨的立法委員林麗蟬、原籍越南的國策顧問胡清嫻，來自台灣西南岸的中南半島；勇奪今年金馬獎最佳紀錄片、在頒獎典禮上勇敢替我們國家發聲的導演傅榆，其父母分別來自台灣南岸的馬來西亞與印尼。這些台灣兒女的表現，證明了台灣跟美國、新加坡一樣，都是「因移民而偉大」的國家。

很多在台灣的新住民同胞，這幾年因為台灣各地相繼舉辦穆斯林開齋節活動而深受感動，認為台灣社會已經把我們這些來自南岸的新住民台灣人，當成了一家人。時值柯Ｐ正在起擬新論述，取代「兩岸一家親」的標籤之際，希望柯市長能夠正視台灣社會「五岸一家親」的事實，別再獨厚所謂「炎黃子孫」純正血統的人。否則，台灣社會只會記得柯市長「進口外配」的歧視性失言，不再相信柯文哲足以成為一位有格局、能認清台灣現況的國家級領導人。

（作者為大學教授、印尼裔台灣人、中華民國十大傑出青年）

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