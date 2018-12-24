自由共和國》姜皇池／只有公交而無私誼的兩岸關係？

中國海協會前會長陳雲林12月20日抵台，下午前往弔唁已故海基會前董事長江丙坤。（台北市攝影記者聯誼會提供）

姜皇池／台大國際法教授

為弔唁台灣海基會前董事長江丙坤，中國海峽兩岸關係協會前會長陳雲林申請來台，而由陸委會等相關部會組成之聯審會，就本案核准與否進行審理。起初本申請案之預定行程亦包括拜會國民黨前主席連戰在內，然經陸委會與陳前會長方面溝通後，申請案之預定行程不再有拜會連戰之行程。於受立法委員質詢之際，陸委會主委陳明通指出之所以必須如此，主要為使行程「單純化」，且基於「兩岸之間沒有私誼，只有公交」之故，弔唁之行不適合再容有其他拜會安排。

不可否認，從我國相關規範而言，陸委會的立場確實站得住腳。檢視《兩岸人民關係條例》第十條第二項：「經許可進入台灣地區之大陸地區人民，不得從事與許可目的不符之活動。」揆諸本條立法理由，無非乃基於「顧及台灣地區之人口壓力，並為維護國家安全及社會安定」之考量，必須適度限制對岸人民來台從事活動之自由。

進一步觀察，《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》，將來台交流目的分為四大類型：「社會交流」、「專業交流」、「商務活動交流」、「醫療服務交流」。事實上，「弔唁好友」並非法定之交流活動項目，而性質與之最相近者，乃「社會交流」下的：（一）探親、（二）團聚、（三）奔喪，或（四）探視。然檢視該《辦法》第二章有關「社會交流」規定，申請人與相對方必須符合一定血親或親屬關係，陳雲林與江丙坤之關係，顯然無法符合該等要件。

另一方面，在「社會交流」範圍內，尚有一種活動類型是該《許可辦法》第三十三條所規定的：「遇有重大突發事件、影響台灣地區重大利益情形或於兩岸互動有必要者」，得由主管機關專案核准之活動。因此，應可合理推斷，陳前會長或係以此活動類型而核准的專案許可。

從上述法規架構觀察，陳前會長此次台灣行，固然不應從事任何與「弔唁」無關之活動，然何謂「弔唁」，又應如何判斷特定活動「相關與否」？法律確實是賦予陸委會裁量判斷餘地。解釋上，「弔唁」的確可限於弔祭與慰問親屬之意，然廣義來說，亦無庸必然排除因弔祭與慰問親屬而延伸至「相關人士」。審視陳雲林得獲准來台弔唁之本質，不論陳雲林如何聲稱其是以個人名義，陸委會願意專案核准，無非是本於其前海協會會長身分之故，難以想像無血緣或親屬關係的一般對岸人民，豈能以弔唁名義獲陸委會之核准。既然陸委會尊重其兩岸「前特使」身分，並認可其基於特使身分而與台灣交流單位擁有之情誼，並給予相對應弔唁之權益，那麼又何須再對由之而衍生的拜會前重要公職行程處處設防？拜會國民黨前主席，毋寧也是由「前特使」身分而生之私誼，基於相同邏輯，實無強烈理由必須予以禁止。

無庸贅言，「涉中無小事」，中國想方設法，時時以兼併台灣為念，是以兩岸交往，國家安全應是最最優先考量要素，然吾人亦難想像，在同樣為期兩天的弔唁行程中，納入拜會連戰之行程，會使國家安全及社會安定受到危害。

《兩岸人民關係條例》無非是時空背景下暫時性的安排，如果在國家正常化過程上，仍僵硬地適用相關規範，不僅會使台灣的路越走越窄，同時也無法展現擁有成熟制度，民主自由國家的氣度。在面對「人之所以為人」的問題上，或許兩岸主政者都該多點人性，少點政治，特別是面對中國這種視人命如草芥，遑論人性尊嚴的獨裁國家，台灣是更應凸顯出人性的尊嚴與價值。

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