自由共和國》李筱峰／國民黨的變與不變，蔡總統呢？

日前國民黨立委提案廢除「促進轉型正義條例」，在立法院審查促轉會預算時，藍委向促轉會的代理主委楊翠翻桌。 (資料照)

李筱峰／國立台北教育大學名譽教授

記得盧秀燕當選台中市長前，大聲反對前瞻計畫；但是她當選市長之後，立刻表示前瞻計畫預算一毛都不能刪。這種出爾反爾的雙重標準，其實見怪不怪。記得十一年前（二○○七）盧秀燕曾開記者會，指責阿扁第一家庭穿的入聯Ｔ恤是Ａ了國家的錢，每件兩百元，陳幸妤全家四人共Ａ了八百元。我不知道第一家庭的入聯Ｔ恤是否Ａ自國家的錢，但我知道盧秀燕竟然忘了他們國民黨侵占自國家財產的黨產數目，是那四件Ｔ恤的一億倍以上，她卻無感，也無所謂！

像盧秀燕這種出爾反爾、雙重標準的個案，只是國民黨中的一個抽樣代表，若要詳加舉例，族繁不及備載。

不過，出爾反爾的中國國民黨政客卻也有其堅持不變的固執（只是不一定是擇善固執，而是擇惡固執），例如他們堅定頑抗轉型正義，堅定維護「蔣公」的銅像、鈔票，以及中正紀念堂，其意志之堅，始終不變。

日前國民黨立委提案廢除「促進轉型正義條例」，在立法院審查促轉會預算時，藍委向促轉會的代理主委楊翠翻桌，他們不能容忍蔣介石的圖像從鈔票中消失。藍色媒體還配合他們誆稱鈔票改版就要浪費五百億元，簡直天方夜譚！鈔票隨時都在汰舊換新，不改版也是要印新鈔。改版只要付設計費和製版費，而且也只是把印有蔣介石圖像的兩百元鈔慢慢回收換掉而已，其他鈔票還是照樣使用，哪需要五百億元？台灣人這麼好騙！

國民黨頑抗轉型正義，也就是不許結算兩蔣時代的白色恐怖的歷史。但令人不解的是，今天國民黨已經背反了兩蔣的反共政策（他們忘了「實踐蔣公遺訓」的誓言），早已和中共「哥倆好」了，為何還在維護當年因反共而釀成的白色恐怖的歷史？既然已改變蔣介石的反共政策，卻又要維持蔣介石的銅像、鈔票、中正紀念堂不變，何其矛盾！他們可以背叛蔣介石，我們卻不能移走他的銅像和照片？

說到移走老蔣銅像，軍中的表現最為頑強。國防部繼先前表示縱使民意所歸也不保衛台獨的發言之後，最近又明言軍中的「蔣公」銅像不考慮移走。這是民主國家的「國軍」嗎？民主國家的軍隊會豎立獨裁者的銅像嗎？民主國家的軍隊應該效忠國家，服從文人政府，怎麼還在效忠個人，永懷過去的獨裁者呢？更不要說軍中到處仍充斥國民黨黨徽符號。看看陸軍軍歌還要追溯黃埔建軍（當然是黨軍）；海軍軍歌也高唱「為青天白日旗爭光榮」；在高雄鳳山的陸軍官校校歌標榜「黨旗飛舞…這是革命的黃埔」。今天號稱「國軍」者，根本仍是國民黨黨軍！

總統是三軍統帥，今天由民進黨執政的蔡總統，卻領導著國民黨的黨軍，這是人類民主政治史上的大笑話！而三軍統帥的蔡總統卻容許她領導的軍隊公然頑抗轉型正義，堅持維護獨裁者銅像，堅持維持國民黨黨軍性質！

蔡總統在這次民進黨敗選後表示，應該改變的是她自己。請問，這種黨軍不趕快改變為國軍，不趕快讓軍人建立起「軍人以服從為天職（服從民選的文人政府）」的觀念，那麼蔡總統要改變的是什麼？

面對藍營頑抗轉型正義，小英不改其軟弱態度，不為轉型正義的意義辯護，竟然討好對方說，「（去蔣化）不是總統和促轉會說了算」。面對這群當年專制政權、白色恐怖的遺形體，小英總統最該改變的是，趕快收斂起依違鄉愿的性格，勇敢為民主自由人權法治，為台灣的主體立場大聲辯護！

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