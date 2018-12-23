自由廣場》亞斯伯格症 斯德哥爾摩症

◎ 李笑佛

網友傳來一句傳神的句子，形容柯文哲「看到總統，亞斯伯格症就會發作；看到上海來的客人，瞬間變成斯德哥爾摩症，這病奇惹！」這位斯德哥爾摩症的患者忘了我是誰，失去自己的主體。所以這位四年前標榜「墨綠」的「素人」，在變色連任市長後，在迎接「命運共同體」的上海客人的「雙城論壇」上，不僅繼續諂言「兩岸一家親」，更祭出「兩岸同文同種共同歷史」的政治神話。

其中「同文」也許勉強說得通，台灣的繁體中文，與中國的簡體中文雖然彼此不完全看懂，但總算都是中文（應稱「華文」較好）。但「同種」呢？中國內部就有五十六個民族，本身都不同種，怎麼會和台灣同種？近世台灣在外來者移入之前，原本是南島民族的天地，台灣住民與菲律賓、馬來西亞、印尼等，及印、太洋上諸多群島的住民，同屬南島民族（Austronesian），怎麼會和中國同種？即使十八世紀中開始進入較多閩粵移民，但是一百多年間的移入者多為羅漢腳，他們與南島語族通婚繁衍子嗣，所以今天台灣人大約八十％具有南島民族血緣（詳參林媽利教授研究）。嚴格說，今天世界上與台灣在種族上最相似的絕非中國，而是新加坡，他們有逾七十％的華人（閩粵移民的後裔），以及其他馬來人等。這種住民結構還比較像台灣。

至於說「歷史相同」，更背離歷史常識。近世台灣由東西外來政權輪番上陣殖民統治，先後插過七面國旗（或代表統治者旗幟），中國歷史有這樣嗎？台灣在一六八四年被滿清併吞之前，不曾是中國任何朝代的領土。從海洋文化看，自荷蘭時代起，大員（今安平）已是遠東貨物的集散地，台灣已進入以貿易為導向的海洋文明體系，有別於自足導向的中國封建小農經濟。即使同樣在滿清殖民統治下，台灣是封山禁海之區，有別於當時大陸內地；而在開港通商之後，台灣又是貿易逆差的清國境內一個貿易順差之島。再說，經過廿世紀台灣的近代建設已超前中國三十多年；一九二○年代台灣文化啟蒙與抗日社運，已開始「公民覺醒」，為台灣民主運動史開路。

為了媚敵而去迎合「同種同歷史」的神話，可憐可惡可恥！

（作者為大學退休教授）

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