自由廣場》想到故鄉就難過

◎ 古志誠

筆者故鄉苗栗，又因石虎存亡再度登上版面。我廿一日晚上看到網友在《爆料公社》ＰＯ影片，看了難過。發文者痛批石虎棲息地要蓋石虎公園！消化預算？是沒錯，影片中施工得「整齊劃一」。我想問，已施工的水泥基座一座座矗立沙堆中，說要蓋「生態公園」給石虎棲息？石虎都嚇跑了，還是給石虎溜滑梯？

廿一日被網友上網爆料，廿二日《蘋果》率先報導與採訪卓蘭鎮公所秘書徐士凡，徐喊冤說是誤會，「以前瞻計畫經費進行規劃，改造成親水公園，並設置一處石虎意象水池，宣導石虎保育概念。」又該河川地總面積十五公頃，耗資前瞻八千萬元以及公所配合的七百多萬元，「生態補助」的錢是這樣撒的？

那奇怪了，本案計畫經費是徐耀昌以「前瞻基礎建設計畫」爭取而來，苗栗縣府與縣長徐耀昌竟然神隱，卻由地方公所「出來坦」（袒護之意）。縣長徐耀昌「毀虎亂政」沒出面道歉與釋疑；又徐耀昌粉絲團臉書竟只有ＰＯ馬英九道賀一文，石虎棲地被毀，隻字未提，不甩環團與石虎滅絕危機，高調發文馬祝賀，著實諷刺！

石虎專家、農委會特有生物保育中心助理研究員林育秀也說，此案沒有經過環評就動工，建議立即停工，「連私人企業開發都需要有環評程序，政府的開發案卻不用？」言下之意，卓蘭該區火炎山系丘陵，確實是石虎出沒熱點，附近苗一四○線道路多次石虎遭路殺地點，離濕地公園也不遠，苗縣政府未做生態環境影響評估，就耗費巨額公帑大興土木工程，哪來的開發合法正當性？

可悲的是，中央社曾報導（https://www.cna.com.tw/news/aloc/201805290257.aspx），苗栗縣議會竟然把保護瀕臨絕種的保育類動物石虎保育條例退回。苗栗縣府擬定「石虎保育自治條例草案」送交苗栗縣議會審議，卻遭議員韓茂賢質疑「不利苗栗發展」，全案決議退回研議。根據研究，石虎數量全台僅存不到五百隻，卻將在苗栗滅絕，如此選出的縣長和如此荒謬思維的民代，前有劉政鴻，後有徒弟徐耀昌，真是可悲可憂啊！

（作者為文字工作者）

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