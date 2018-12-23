自由廣場》我們不會忘記江宜樺

◎ 潘寬

江宜樺至台大演講，遭到學生抗議。對照江在法庭證稱：「凌晨一時就寢，清晨六時起床，期間沒有人打電話，中間發生什麼事，我都不知道」，馬英九卻表示：「他（江）下令警察驅逐的時候，我是完全支持的。」究竟誰說謊？作為當晚行動的參與者，那個血腥暴力的夜晚或許不曾遠去，我們至今也仍在等著答案。

那晚，驅離開始，行政院成了煉獄。

彷彿失控般，警察攻擊群眾，仰臥在地的群眾被扯起，拖入第二層警陣之中，隨之而來的是警棍、拳腳以及警盾的攻擊。有如殺紅了眼般，即便是手無寸鐵的民眾，警棍仍無情地朝頭臉揮落，有人滿身是血，有人被擊暈昏迷，有人甚至被打到腦震盪。警方毆打群眾，連追到巷弄中仍不停手，當時國際藝術村的加拿大籍駐站藝術家Carrie Perreault眼見警方施暴，還開門收留了遇難的民眾。根據媒體報導，「當時警察居然像抓狂似的敲打她的鐵門，叫她把學生交出來。」雖然警方刻意事先驅離某些現場的媒體，各種血淋淋的畫面、施暴影片或是文字紀錄仍一一攤在世人眼前，江宜樺卻表示警方是「拍拍肩驅離」。

事後，即便被拍到清晰臉部畫面，刻意摘掉臂章的員警竟總是「查無此人」，主事者們升官的升官，演講的演講，群眾能不憤怒嗎？當某些人批評群眾既然是公民不服從，就要承擔後果時，請別忘記遇到反年改抗議者，警方是如何遭到這些退休「學長」們打得落花流水的。如此奇異的比例原則，誰能贊同呢？縱使馬英九怒斥太陽花害了台灣，但看到中國政府如何以集中營虐待新疆人，或是如何一點一滴摧毀香港的民主，以及世界各國竭力防堵中資入侵，可以相信當初阻擋沒有監督條例的服貿，這個選擇是正確的。

四年過去，有些人畢業了，有些人上大學了，有些人結婚生子了，或是有些人依舊無法結婚，我們也仍在等待；我們不會忘記二○一四年春天，那些為台灣未來奮戰，睡在街頭的日子。近日三二四事件的開庭，以及江宜樺的演講，都說明了我們並沒有忘記這件事。縱使是鎮暴水車也沖不走這些傷痕累累，卻又意志堅定的人們，是的，我們都會持續關注著台灣，也等著三二四事件的答案。

（作者為太陽花學運參與者）

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