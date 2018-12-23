自由廣場》政治大學很政治

◎ 李佳樺

十二月二十一日，政治大學體育館進行大專盃籃球聯賽出現兩面醒目的布條高高掛在場邊，分別是「盧秀燕學姊 我們以您為榮！政大地政系」及「韓國瑜學長 我們以您為榮！ 政大東亞所」，畫面荒誕莫名，為球場上揮汗的球員們抹上了特定黨派的色彩。

據悉，這兩面布條是由校友會向體育室「建議」掛上的，而政治大學向來是一所非常尊重「校友」的大學，不僅因為校友提供龐大的捐款，使學校行政體系必須對其言聽計從，更因懼怕龐大校友會帶來的輿論壓力，而不敢有所違背其「建議」，而在校學生卻連知情同意的權利都無法擁有，只能被動地接收校方宣傳、支持特定黨派政治人物，令黨校的爭議又浮上檯面。

政治大學優秀校友有如恆河沙數，但為何偏偏只在體育場上恭賀韓盧當選？以恭賀校友之名，行宣傳特定政黨理念之實，顯得手法拙劣；再者，布條上甚至印上了雄鷹代表隊的標章，筆者認為，這實在是荒謬至極，當初嚷嚷著「體育歸體育，政治歸政治」的人去哪裡了呢？我們的「傑出校友」，擅自消費學校體育代表隊，校方縱容特定政治意識形態進入校園，金權政治的醜惡於此表露無遺，地政系與東亞所是否同意使用其署名？體育室又是如何決定採納校友會的建議？我們相信政治大學的學生肯定不會接受毫無正當性可言、由上而下的政治性宣傳，也強烈要求體育室對布條事件提出合理說明，展現學生的意見表達權。

此次事件也清楚反映出校友與在校學生間嚴重的權力不對等關係，校方行動處處受制於離開學校已久的校友，但對待與學校大小事切身相關的在校生卻不理不睬，如果只要捐很多錢就能主宰校園，那麼大學自治的意義又在哪裡？身為政治大學的學生，也殷切期盼校方能尊重在校學生參與校園公共事務與重大決策的權力，而非罔顧學生權益，逕自與校友會掛勾帶風向，偷渡特定政治立場，還期望學生能「風行草偃」，標榜人文辦學的政大招牌，顯然已蒙上一層灰。

（作者為政治大學民族系學生）

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