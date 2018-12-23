自由廣場》警察不可這樣交女友

◎ 黃雅仕

台南市第二分局陳姓警員遭爆劈腿四女，私自傳臨檢影片及臨檢對象的個資給女生，涉及非因公不當查詢及洩漏個資，經機關核予記過二次並調整服務地區，並依洩漏個資及妨害秘密罪嫌偵辦。其中，劈腿四女係屬個人品操，雖有失當，尚難謂違法，但是為取信他人，任意將臨檢勤務取得之個人資料及影片散佈於他人，不僅涉嫌違反個人資料保護法，更可能已觸犯刑法第一三二條洩漏國防以外秘密罪。

臨檢勤務資料之機敏性以及個人資料保護之重要性，其實，各警察機關早已多次利用各種集會機會宣導，甚至這兩年還辦理廉政細工座談會，期以藉由多方討論方式，找到問題癥結點，減少員警洩密案件的發生。警察機關透過事前宣導、事中防杜、事後調查等多方面著手，保護公務上機密事項，自應為每個警務人員都知悉並遵守的事項，員警故意洩密案件理應大幅度減少，然而實際上，洩密案件卻還是層出不窮，時常發生。

觀察這些洩漏個人資料或公務機密的案例，可知發生主因有兩點，其一，員警因職務關係，掌管甚多個人基本資料庫，可以輕易藉由戶役政查詢系統、車籍資料系統、刑案查詢系統等多項電腦系統取得個人資料，而且又基於公務必要性，必須時常查詢使用，致使員警對這些個資之持有敏感度降低許多，簡言之，因為個資易取得，又須常使用，致使員警對個資之機敏性無感；其二，宣導再多次，效果不如親身感受一次，不管是法令宣導或是利用實際案例演說，聽眾或受宣導對象多是左耳進、右耳出，說者有心，聽者卻無意，縱使每年都有員警因洩漏個資而遭刑事訴追，但卻仍未能真正體會其中之利害關係，甚至認為提供個資給他人只是一件小事，一件為民服務事件，只有等到自己或周遭同事發生洩密案件時，方才深刻清楚其嚴重性，只是此時必須付出的代價恐怕已經大上許多。

經過這次事件，凸顯警察機關對於公務機密與個人資料保護的法治觀念仍有不足，筆者以為一方面得利用訓練或講習機會，聘請相關學者專家演講，提高員警對個資保密重要性之認知，另方面可藉由資訊系統稽核強度及深度之提升，透過更深入地稽核，發掘資訊系統的漏洞（含隱性漏洞），迫使員警依法查詢個資，從外在行為的規範，逐步轉化成內在心理的滿足，藉以提升員警對公務機密及個資保護之認知與瞭解，避免類似問題再發生，損及機關與民眾之權益。

（作者為公務員）

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