自由廣場》誰的金管會？

◎ 程仁宏

金管會公布保險法修正案，號稱是有史以來最大規模的修正，增訂要保人有十四天契約撤銷權，同時取消三天審閱期規定，並賦予團體保險法源依據。得知此修正案，內心感到憂喜參半！

喜的是：新增保險法第五十五之一條，明訂保戶購買二年期以上傳統型、投資型，都可行使契約權，保戶可行使契約撤銷權時間，自保單送達翌日起算長達十四天，比原先十天還長，即修法後保戶購買保險期間二年期以上所有台、外幣傳統型及投資型保單，都可以在十四天內行使契約撤銷權，提升消費者權益的保障，給予肯定。

憂的是：取消三天的審閱期。「審閱期」之規定，源自消保法第十一之一條「企業經營者與消費者訂立定型化契約前，應有三十日以內之合理期間，供消費者審閱全部條款內容。」行政院消保會據此要求金管會公告保險業須適用，但是保險局當年並未採取官方公告，反而便宜行事要壽險公會訂定低位階的「人身保險業辦理傳統型個人人壽保險契約審閱期間自律規範」，保險業因此自二○一○年起適用三天審閱期規定。

不過，近幾年來保險爭議不斷，因該自律規範只要求壽險公司在銷售傳統壽險保單（如終身壽險）時，才須提供保戶三天審閱期，並未要求投資型保單、醫療險、意外險也適用，因此幾乎很少壽險公司會在銷售投資型保單時，提供契約給消費者三天審閱期，當然事後之爭議及申訴也層出不窮。

「契約審閱期」是消費者在正式投保前的權利，消費者簽訂契約前，保險公司、壽險公司必須提供保戶審閱保險契約條款樣張，讓消費者攜回審閱保單內容。如今金管會取消三天審閱期，認為可以避免紛爭，這是鴕鳥心態、鋸箭法的修法，「三天審閱期」在「消費者保護法」中訂定，有其必須嚴格遵守的法律位階，金管會想將保險業「不適用」消保法契約審閱期的除外條款，事實上，消保法第十一之一條即指出「企業經營者以定型化契約條款使消費者拋棄審閱期權利者，無效」。

此刻金管會替業者主張可以拋棄契約審閱期，金管會是業者的金管會，還是全民的金管會？金管會想幫業者圍事嗎？消費者的權益誰來維護？今後消費者權益受損，國賠案件將層出不窮，金管會亦應負連帶賠償責任。

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）

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