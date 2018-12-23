自由廣場》善用台海地緣戰略價值

◎ 張延廷

中共對台的軍事威脅三不五時便會被其內部鷹派人士做文章，逞口舌之快對台恫嚇一番，誇示以武力解決統一問題，實質上只是引發更多的反效果而於事無補。

中國共產黨訂定終身主席制，強勢人物經常不依理性思維做決策，因此在兩岸互動氛圍上，台灣必須謹慎忖度中共領導階層的政治意向。例如中共渲染軍機跨島鏈進行攻防演練，就是靈活運用心理戰的策略之一，其政治宣傳價值大於軍事意義，而且中共內部在崛起的浪潮下，其對台政策的統一期程向來就有浮上檯面的壓力，值得我們不斷分析與破解。

台灣必須把中共所主張的統一議題與美國及國際區域情勢形成連動，凝聚成整合型的力量，並善用地緣戰略價值，以民主自由制度來影響中共的專制政權。由於中華民國與國際社會的民主價值是連通的，因此中共企圖片面改變台海現狀，反而易導致國際社會更關注台海的現況及穩定。由於亞太區域和平穩定是所有利益相關者的共同責任，中華民國不應被排除在國際議題之外，因此美國及多數盟國經常呼籲兩岸理性交流互動，即是以區域穩定為出發點。

亞太在後冷戰的結構下，由於中共民族主義崛起及相關國家參與一帶一路，中共可趁勢擴張更多的區域影響力，逐漸崛起的霸權會挑戰美國在亞太的原有優勢，若美國與中共在重大議題產生矛盾，未來美國處理亞太地區衝突的代價會逐漸增加。

再者，南海及台海議題已成為區域焦點，美國偶爾會派出B-52戰略轟炸機從關島起飛，經巴士海峽飛抵東沙島附近海域，並進入南海之後折返，或派航母戰鬥群至南海巡弋，就是美國對中共的南海擴張政策所做出的回應，而且在美國印太戰略的布局下，不難看出仍會有更積極的軍事活動。

現代戰爭形態已趨於多元化，炫耀武力僅是手段之一，尚須考量經濟、文化、地緣戰略環境、國際社會制衡等各種複雜因素，不是單以軍事手段就能打定。美國的印太司令部就是以中共為潛在對手，反制其一帶一路戰略、南海軍事化、共軍在第一島鍵的軍事活動等。美國為維持區域均衡，會加緊與亞洲各國互動，亦會在大框架下處理對台關係，使兩岸關係的張弛都與美國形成連動。而且為鞏固美國的世界霸主地位，亦會進一步強化與澳洲、印度、日本等多方合作，增加在印度洋及太平洋第一島鏈的軍事活動，以制約中共在印太地區不斷增強的經濟勢力與軍事威脅。

台灣在地緣政治上擁有時空優勢，對各國在台海及南海周邊的軍事活動可有效掌握，具有重要的軍事及地略價值，絕對是亞太各國不可或缺的民主前鋒及安全要角。就長遠而言，兩岸的競爭，是民主價值及生活方式之爭，只有真正的對等、尊重，雙方的互動溝通才能正常化，並在變動的國際情勢中解決歧見，對區域穩定做出具體貢獻。

（作者為大學兼任教授）

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