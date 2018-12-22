自由廣場》韓劇 還在演

◎ 邱炳進

韓國瑜當選後，因為交接典禮選在高雄愛河邊，有些媒體就大肆報導，因為韓流效應，在愛河邊的國賓飯店，十二月份住房率爆滿。十二月十三日我去住高雄國賓，欲續住十二月十四日，但已客滿，櫃檯人員告訴我，近來入住高雄國賓的房客，五、六成以上都是因「暖冬旅遊補助方案」而來。

十二月二十五日在愛河邊的巿長交接典禮，有韓粉來捧場，故十二月二十四日入住國賓飯店，或許是合理的推斷，難道韓粉十二月十四日就住國賓飯店，等待十二月二十五日交接典禮的到來？十二月二十五日以後韓粉仍再續住國賓到月底？

替韓國瑜拚經濟、招商能力造神的媒體，選後兩、三天就大肆報導，韓國瑜替「高雄發大財」的功力。例如選後兩天就大篇幅報導，高雄建商將在高雄投資三、四百億元，一個建案從選地、評估、申請建照、到廣告行銷、推出預售，起碼要兩、三年的準備時間，豈是韓當選兩天就決定要在高雄推案？

再如十一月二十七日，媒體大肆報導，謂「韓與郭台銘熱線五分鐘，郭董表達投資高雄意願……」十一月二十九日媒體再報導「義聯集團挺高雄，推三三四億投資案，答應新市長拚經濟」，韓國瑜才當選三、四天，義聯集團就決定加碼投資高雄？實情是這樣嗎？一家大企業決定投資案，是如此的急就章？通話五分鐘就有投資的意願？

韓國瑜發布的局處首長，受到不少批評，加上他選前提出的政見，諸如引進迪士尼，如今尚未就任就已宣布跳票，其他如「愛情摩天輪」的政見，顯然實現的機率也不大，再加上「太平島挖石油」，更是不可能成真，如今他又提出引進「賽馬」的構想，凡此種種，韓市長的挑戰將越來越嚴峻，韓粉的媒體們，似乎也該發揮媒體監督角色的時候了。

（作者為教職退休）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/