自由廣場》轉型正義慢慢討論？

◎ 郭建國

針對促轉會去蔣化等轉型正義工作，蔡英文在迴廊談話時說：「這不是總統說了算，也不是促轉會說了算…」

蔡英文又舉例說：「文化部在討論中正紀念堂時就使用『公民審議程序』，包括藍天行動聯盟與獨派的團體等，都可以利用這個平台坐下來討論…」我本人也參加了這個座談會，結果是與蔣粉雞同鴨講，各說各話。

這個座談會文化部辦了兩個巡迴，南北各有好幾場次，參與者包括社會各階層人士，對於歷史上所累積的許多問題，都有深入討論。討論結論早已出爐，既然蔡英文肯定這是一個好的解決方法，那麼就應該明確表態文化部辦的座談會結論算不算？如果算，促轉會是否就應該據以辦理，直接執行！無須再給反對轉型正義的黨國餘孽任何造勢的舞台，再集結成反動勢力，造成族群分裂，耗費巨大社會成本，乃至浪費寶貴的時間！

促轉會的任務期限只有短短兩年，反年改八百壯士的暴亂殷鑑不遠，蔡英文應要求促轉會加速執行轉型正義各項任務，替台灣社會增加正能量，把台灣的價值觀向上提升。

（作者是新住民第一代，台灣建國工程隊隊長，台獨大旗隊發起人）

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