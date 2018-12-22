自由廣場》太陽花世代之怒

◎ 林子堯

前行政院長江宜樺日前回台大政治系演講，遭到一群曾參與太陽花事件的台大學生、校友抗議，被迫狼狽結束演講。又有反對江宜樺演講的前台大教授，竟突然遭到砍殺。顯見這起事件背後，引起的社會張力以及傷痕，即便已過四年，不管是台大學生或是社會大眾，顯然都無法忘記這起事件。民進黨身為執政黨，應當細讀這些爭議背後的聲音。

江宜樺至今無法返回台大執教之因，過了四年餘恐怕已被社會遺忘，還有多少人記得二○一四年三月廿三日那場血腥的鎮壓行動。時間一直都是轉型正義最大的敵人。江教授最大的問題，始終在於他對於自己下令血腥鎮壓，不管是消極或是積極地促成警方行動，至今堅不道歉。大家更忘不了他在驅離行動隔日便召開國際記者會，公然在全球媒體面前說謊，表示只有「拍肩驅離」，絕無流血。這樣的冷血，注定他所到之處，終有無法諒解他的受害者。

但對民進黨政府而言，看到這樣的抗爭行動，更應戒慎恐懼。太陽花學運最大的口號叫做：「自己國家自己救。」當年抗爭學生的心情，在於「政府執政不仁，監督者又無法制衡」，終致不得不自己來解決問題，甚至史無前例的佔領立法院，以及衝撞行政院。這些學生的無奈與不甘，曾經寄託在柯文哲的勝選，以及民進黨的執政。雖然林全上任行政院長的第一件事，就是撤銷對學運的訴訟，但顯然這樣的平反對於學運受害者的心靈仍無法弭平。

筆者身邊有許多當年參與太陽花學運的朋友，對於今年九合一選舉結果都悲憤不已，更對於公投的巨大失敗，感到難過與震撼。這些年輕人，經過當年學運的啟發，在立場上始終站在台灣第一，主權不可讓渡。更對於能源、婚姻、勞動等政策議題都願意站在更前進與改革的立場上，但民進黨執政兩年餘，是否真有讓他們滿意呢？是否對於台灣優先的主權立場，肯比國民黨更強硬？為何東京奧運正名運動不敢大聲說？未深思熟慮的政策貿然端出，又是否與民眾充分溝通？

民進黨這次敗選，失去的數百萬票，必須一一的找回來，尤其是自認年輕人多偏向民進黨的心態更應調整。不管是改革或是政策，兩面不討好，態度不夠謙卑，溝通幾乎失靈，是未來民進黨從政者所應謹記的教訓。江宜樺對於台灣政治已成過往，蔡總統及民進黨才是執政者。這起事件背後的訊息，從政者應耐心細讀。

（作者為台大國發所兩岸組碩士生、前台大研究生協會代表）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/