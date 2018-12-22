自由廣場》馬提斯走人是遲早的事

◎ 張旭成

美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）向川普總統請辭預定二月底離職，華府政治圈幾個月前就傳說馬提斯走人是遲早的事。日前他毅然決定下台的導火線是，川普在未諮詢防長與盟友情況下宣布美國即日起自敘利亞撤兵。

這只是馬提斯與川普戰略／政策見解歧異之一，馬提斯認為美國需要盟友，不贊同川普羞辱及不尊重北約盟友的態度。川普對美國的國防經費用在協防盟邦，而美國與這些盟邦又有很大貿易逆差非常反感。在2018年1月19日的國安會會議上，川普很不客氣問他國安團隊成員，「我們在朝鮮半島維持龐大駐軍對我們有什麼好處？」「還有我們保護台灣，又得到什麼好處？」馬提斯苦口婆心解釋這攸關龐大美國國安利益，而南韓和台灣是穩定的民主國家有重要戰略地位，他們的存在強化美國國家安全。馬提斯多次對川普「上課」感到不耐煩，他對人說川普對國際問題的了解「只有小學5、6年級」的水準。這話傳到川普耳中讓他不堪，生氣，要把馬提斯「罷官」的傳說早已不脛而走。

由於川普經商生涯，在商言商，過分重視金錢，對國家安全和地緣政治不夠了解和重視。他在很長的一段時間老是對美—韓貿易存有180億美元的逆差，還要花35億美元經費在韓部署28,500名美軍口出怨言。他要給韓國政府的通知都寫好了，幸好一位國安助理把信從白宮辦公桌上拿走，他也忘了這封信而不了了之。

川普決定從敘利亞撤兵，對馬提斯有很大的衝擊而決定走路，他的辭職信省去諸如「能為總統服務是人生莫大榮耀」一類的客套話，直率說總統應該立即另請高明，「找到與他意見相同的防長」。對馬提斯的去職及川普草率決定從敘利亞撤兵，讓俄國和伊朗一手操控中東，國會兩黨資深專攻國防議題的委員，認為是不智和不負責任。

另一方面，美國印太策略不至於因馬提斯去職，而有負面效應。美國的國家安全戰略、國防戰略及許多友台法案都受到國安團隊及共和、民主兩黨共同支持。川普也深信，中國對美國的貿易侵略及不公平貿易，他支持美國政府軟硬兼施雙管齊下，施壓中國做最大、結構性讓步。

（作者為前國安會副秘書長）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/