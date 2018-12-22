自由廣場》張忠謀預言

◎ 魏世昌

有別於過去人類把寫好的程式，讓機器去執行，機器只會照指令做事，不會自動修正；人工智慧（AI）則是受「可進化之資料運算處理程式」所支配，它不但會自行解決問題，還能找出新的方法！

當機器人導入AI而開始有自我學習，製造商發現機器人在生產效率與品質能做得比人類更好。機器人不需睡眠（充電就可以）、不需度假，沒有人的感官會隨著疲勞而出現失誤，屆時剩下的將是要求創意或是人際接觸之高附加價值的工作，機器人的來臨所引發的失業潮令人擔憂！

根據去年麥肯錫全球研究所對四十六個國家中八百個職業進行的一項研究發現，到二○三○年，將有八億人的工作被自動化所取代。這個數字是全球勞動力的五分之一。波士頓顧問集團（Boston Consulting Group）亦指出，「未來，一個國家地區的競爭力取決於它機器人化的程度。」

也因為下一波的自動化將大大增加社會中的不平等，受益的只有越來越富裕、越來越強勢的超級跨國企業，AI將導致貧富差距益發擴大，這對各國政府都是一大考驗。

近日張忠謀接受媒體專訪表示，數位經濟時代來臨，將在二十五年內再次改變人類生活的樣貌，並帶來更嚴重的貧富差距與失業問題。因應AI時代的衝擊，政府部門一方面要善用AI擴大服務品質，另方面也要為縮小貧富差距擬定策略。而個人、企業也都應未雨綢繆，善加利用AI的優點，同時做好避免被AI取代的準備。

（作者從事資訊業）

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