自由廣場》太空軍 第四戰場

◎ 姚中原

日本政府十二月十八日發表新版的「防衛計畫大綱」，內容將網路與宇宙列為兩大重點，宣布將打造「多次元統合防衛力」，並創設網路防衛、太空領域兩個專門部隊。其中未來將增設的太空部隊，研判主要目的，是防範中國未來的太空軍事作戰。

根據美國智庫「國家公共政策研究所」（National Institute for Public Policy）去年公布的「外國太空戰能力」研究報告指出，中共解放軍積極研發太空科技的結果，已有能力在外太空引爆核武器製造強力電磁脈衝，未來攻擊外國在軌衛星的作戰計畫，藉此打擊敵軍的精確制導和太空通信能力。

換言之，身為「美日軍事同盟」的日本會成立「太空部隊」的軍事規劃，是與中國近年來在太空軍事作戰能力的持續增強，以及日本自身國家安全又頻頻受到中共解放軍的嚴重威脅有關。

二○一七年九月，香港《亞洲時報》（Asia Times）曾刊出美國軍事專家格茨（Bill Gertz）的一篇文章指出，中國正在籌建四款高科技太空戰武器系統，包括雷射武器、殺手衛星、GPS干擾機以及反衛星導彈系統，可摧毀自1900公里至3萬5000公里太空軌道上的500枚美國衛星，這將使中共解放軍在未來軍事衝突中，擁有極高的戰爭優勢。

今年八月，日本防衛省公布的「二○一八年防衛白皮書」內容，除強調中共軍方把在釣魚台周邊實施的「對日鬥爭」作為過去五年軍事活動的成果；白皮書更指責中共核潛艇於二○○四年強行進入日本領海、二○一三年中共軍艦對日本護衛艦實施火控雷達照射，以及二○一八年中共潛艇闖入日本領海與中共轟六戰機進入日本上空等軍事挑釁行為。

日本新防衛計畫大綱指出，現代科技戰爭是軍事與非軍事界線難以劃分明確的混合戰，必須發揮跨領域（cross-domain）的作戰能力，才能確保真正且具實效的防衛力量，尤其未來能否在網路、太空、電磁波等新領域取得領先地位，都是攸關日本國家存亡的重要關鍵。

繼今年八月美國白宮宣布將在二○二○年底成立「太空軍」之後，如今日本也正式對外公開將增設太空部隊，此顯見太空領域被稱為陸海空之外的「第四戰場」，已是世界大國納入防衛的重要範疇。對於上述軍事趨勢與發展，我國安單位及國防部都應深入研究並事先規劃，亦即未來我國與美、日國家在「第四戰場」有無可以合作的戰略空間。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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