自由廣場》圖騰與包袱

◎ 陳茂雄

正常民主國家對於以前扮演劊子手的獨裁者不可能立廟祭拜，唯獨台灣的蔣介石有個中正紀念堂，全國到處都有他的銅像，稍有民主意識的人都會主張去掉蔣介石的銅像，將中正紀念堂改變用途，只是中國勢力頑抗，與獨派人士之間出現相當大的衝突。

之所以發生西安事變，就是蔣介石不抗日，而將精銳部隊派去打中國人，後來更因為中國國民黨政權極端腐敗，造成整個大陸淪陷，在歷史定位上，蔣介石是民主罪人，可是中國勢力卻稱他為民族救星，價值觀真的相當混亂。

稍具台灣意識的人都認定蔣介石就是劊子手，因為他殘害太多台灣人。只是大家沒有想到，他殘害的中國人遠多於台灣人，以前中國勢力跟著蔣介石反共，殺了很多「共匪」，中國勢力不會有意見，目前中國勢力已轉為親共，對於殘害中國共產黨的蔣介石應該討伐才對，可是他們還是繼續捍衛蔣介石。

蔣介石是不折不扣的劊子手，他殘害的對象主要是中國人，可是中國勢力還力捧他，綠營認定這些人是奴才，因為在奴才的眼中主人永遠是對的。目前蔣家在台灣已經不掌權，照理說中國勢力已沒有再繼續扮演奴才的必要，可是他們還是繼續力捧蔣介石，在台灣人的邏輯，真的是丈二金剛。

事實上中國勢力並非因為扮演奴才而力捧蔣介石，他們針對的是台灣人。蔣介石帶著中國人殖民統治台灣，其特色是台灣人與中國人不平等。政治民主化後台灣人與中國人平等參政，這是中國勢力所不能接受的，他們存有「郭冠英」的思想，不能接受台灣人平等參政，因而將蔣介石當作殖民統治台灣的圖騰。

中國勢力創立殖民統治台灣的圖騰，台灣人也出現反殖民統治的思想，因而將綠營的政治領袖當作反殖民統治的圖騰，其態度與中國勢力很相像，反殖民統治圖騰所做的事永遠是對的，無論發生多嚴重的問題，台灣人也會找理由來解釋，因而也有人認定這一群就是奴才，只有奴才心目中的主人永遠是對的。事實上它是因為圖騰效應，不是奴才的問題。

綠營反殖民統治人士將綠營政治領袖當作反殖民統治的圖騰，其所作所為永遠是對的，只是一般民眾不能接受，因而加以抵制，造成綠營失去主流民意，圖騰反而變成包袱。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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