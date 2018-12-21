自由廣場》花蓮王包養無冕王

◎ 鄧敏宏

花蓮縣前縣長傅崐萁包養記者案，各界譁然。在號稱民主法治的台灣，縣市首長敢用人民的納稅錢，要地方記者只寫對自己有利的新聞，媒體的監督功能完全淪陷。

新聞媒體扮演「無冕王」的角色，是訊息的傳輸者，也是地方事件的觀察者，更是人道的關懷者，有一句話是這樣形容媒體的責任，「報紙是民主的聖經，電子媒體是自由的聖堂。」自我閹割放棄說真話的義務，就坐實了記者是文化流氓的臭名。

媒體與政治人物應平起平坐，媒體工作，尤其是新聞媒體，所承襲的是思想獨立知識份子的傳統，「學統」與「政統」互相制衡，成為推動社會進步的力量。

台灣能擁有今日的言論自由，正是許多民主運動者、新聞工作者不斷努力爭取的結果，言論自由的前提來自新聞工作者的高度自律，這種自律建立在「不受威脅利誘」的基礎上。當媒體失去了「可信度」，等同於專業自戕，當媒體與政府間的監督關係本末倒置，養大了「花蓮王」，台灣不是活在前現代諸侯割據的封建國家，還有沒有其他的「王」，值得繼續追究下去。

（作者為宜蘭社區大學講師）

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