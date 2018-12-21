自由廣場》深綠與小英的內部矛盾

◎ 張復聚

日前，總統府資政蕭新煌提到「倡議社會運動團體和深綠本土社團在過去一年來一再對執政黨的不夠左、不夠綠指責有餘，並放言要教訓民進黨…」

確實，過去兩年來許多台派朋友（獨派+深綠社團）一直怪罪蔡總統施政不符合大家要求，司改太過軟弱、開闢過多戰場、改革腳步混亂、甚至以公投否定人權…。個人認為：這些都是事實。

然而，蔡總統對目前最重要的議題「維護台灣主權」、拒絕「一個中國」的九二共識卻也最堅持，至目前仍維持「不會在壓力下屈服」！「維護台灣主權」應該就是蔡總統與台派朋友共同的交集，也是絕大多數台灣人的認知與堅持。準此而言，大家對未來方向目標應該是一致，所不同者唯優先順序、時機、方法、速度而已。不幸的是，有些台派朋友卻因而把蔡總統稱作「敵人」，似乎過頭了吧？

這應該是內部矛盾而非外部矛盾！外部矛盾固然是敵我鬥爭議題，堅持不妥協，鬥爭到底，一直到我方勝利！內部矛盾卻不應該如此敵我定位，反而是大家應該彼此討論、協調，甚至分工合作，分進合擊。官方全力拚經濟與產業，民間社團用心啟蒙台灣學教育、語言及文化重建與建國意識，並趁機向國際發出台灣人真正的心聲。唯有長期繼續執政才有機會建立台灣主體性文化與國家意志，建國才有可能。台灣人歷經數百年外來殖民統治，應該已經累積足夠的智慧輕鬆化解這類矛盾才是！

（作者為醫生、台灣南社前社長）

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