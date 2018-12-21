自由廣場》退一步 向前行

◎ 鄭勝助

九合一選舉結果，民進黨大敗，敗到幾近倒地不起，令人意外，問題的嚴重性是輸到這種程度，可預見十三個月後總統大選，民進黨將必敗無疑。

從小英加入民進黨以來，我一直支持她。我認為她沉著、穩定足堪大任，又資質聰穎，反應靈敏，足以應付各種不同的挑戰。她就任總統後，某些方面的表現不如人意，我仍支持她，替她美言解釋。但基於求勝，台灣不能陪葬的考慮，不得不提議請小英總統以大局為重，不再尋求連任。理由是：選民對小英總統的好感已徹底改變，此次選舉結果就是具體的呈現，政治無情，無可厚非。政治人物的魅力常受他治理能力的高低所左右，而眾人皆知，一個人的人格特質、性向及習慣，本非輕易可改變。選民的選票表現對民進黨或對小英的不爽既然如此不留情面，所以十三個月的時間能否讓選民對小英回復之前的好感度，不無疑問，但台灣的安危不能冒險。

如要在短短一年間讓選民一新耳目，小英總統退選應是唯一最佳對策，一方面可撫平選民對小英的怨懟，讓一時失慮，報復民進黨的原支持者樂於回頭，重整民進黨可堪倚靠的信任感。小英總統如能採納以上建言，絕對會提高身價，更加受人尊敬，符合「退步原來是向前」這句話的真意。

（作者為律師）

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