自由廣場》一個大巨蛋 三個古蹟

◎ 游藝

柯蔡會後大巨蛋成了火熱的焦點，為了幫遠雄的交通與防災解套，柯文哲直接槓上文化部，要求中央同意開挖國父紀念館的後院，同時在國定古蹟臺北機廠開路給遠雄的車子走，無視遠雄違約違法的事實，執意續建理當朝解約處理的大巨蛋BOT。

國父紀念館一九七二年興建至今，已是東區居民不可或缺的活動空間，更是重要紀念性建築。二○一四年郝市府為打通大巨蛋地下連通道，欲移除數十棵老樹，筆者與護樹志工就依照文資法，提報國館為文化景觀與古蹟，遭郝市府文化局否決，今年才在社會人士奔走下成為暫定古蹟。

一九三五年完工的臺北機廠，是當年西部縱貫鐵路的心臟、帶領台灣由農轉工的重要地標。原遭郝龍斌與台鐵聯手規劃大規模商業開發，幸經時任市議員的簡余晏、李慶鋒，以及鐵道迷、文資學者與社會各界搶救下，於二○一五年三月獲文化部指定為國定古蹟，同年七月行政院決定建置國家級鐵道博物館。

打從二○一二年大巨蛋開挖基地起，松山菸廠珍貴古蹟就因地層下陷而持續毀損，不僅地板與牆面陸續龜裂，辦公廳舍更發生牆面穿透性爆裂，重要地標鍋爐房的煙囪也因嚴重傾斜，造成煙囪主體與煙道分離的永久性毀壞。雖柯市府事後向遠雄求償、提告毀損古蹟，但只獲判賠75萬8417元，毀損古蹟不起訴處分，柯市府的法務系統一敗塗地。

松菸珍貴古蹟被毀壞，柯市府討不回公道，竟還想拿國館與北廠兩處重要文化資產開刀？難道在柯市長眼中，遠雄未來五十年的獲利，比文化資產保存更重要？大巨蛋該解決的各項爭議，難道不該優先處理？

呼籲柯市長立即召開大巨蛋聽證會，把交通影響、文資保存、契約爭議、零權利金圖利等事項釐清清楚，再讓臺北市民共同決定，是否要為了一顆圖利財團、棒球打不起的蛋，繼續破壞珍貴古蹟？

（作者為松菸公園催生聯盟召集人）

◎ 劉瑩

解決大巨蛋爭議是二○一四柯競選時的主要政見，但現在第二任了，柯還在尋找解決方案中。最近柯突然揚棄原本說的基地內解決，拋出基地外解決的方法，跟中央要大巨蛋旁邊文化部跟台鐵的地，作為疏散之用。

大巨蛋的確是歷史共業，市中心一個蛋蓋了這麼多年也是很奇怪，但是，那是之前的兩任市長圖利財團的歷史共業。柯固然無辜，但鄭麗君更無辜，畢竟那是北市府圖利財團，也是柯的競選政見。擴大周邊的地作為大巨蛋疏散附屬設施，遠雄跟柯或者就可以順利解套（還待專業評估），但多出的成本，照理應該由北市府或遠雄來付。

中央如果送地替遠雄解套，將來可能要背個圖利財團的罵名，最合理的方法，應該是跟台北市政府換地，要多少地就給多少地，只是必須等價收回北市府手中的地，比如立法院那塊地。只有換地，才是中央避免公親變事主的最好方法。

（作者為醫師）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/