自由廣場》談中國在非洲的「新殖民主義」

◎ 張旭成

美中的經貿及地緣政治角力已由印太擴張到非洲。

去年，中國在「非洲之角」吉布地建立軍事基地，企圖控制這個位於歐洲、中東、南亞的重要據點，顯然威脅美國國家安全利益。今年，七月下旬，中國國家主席習近平訪問四個非洲國家。九月初，「中非論壇」在北京舉行，習近平出席開幕儀式發表主旨講話，承諾中國將再向非洲提供六百億美元支援。

美國方面則由國安顧問波頓，在日前公布美國的「非洲戰略」，波頓說：「北京利用了賄賂，不透明的協議，以及債務戰略，來挾持非洲國家，使其受制於北京的意願與要求。」他並指出，中國的投資並沒有達到與美國發展計畫相同的環境或道德標準；其掠奪行為，包括「一帶一路」，最終目標是促成中國稱霸全球。

中國為非洲的基礎設施項目提供資金以換取自然資源，被指責是「新殖民主義」，因為中國從非洲獲取了本國經濟發展亟須的石油、鐵礦、銅礦和鋅礦等原材料。自二○○○年起，基建資源訂單日益增加，由中國融資。二○○四年，中國向安哥拉提供四十五億美元，換取當地石油供應；二○○八年，向剛果共和國提供九十億美元，換取「鈷」原材料。

倫敦政經學院國際關係教授艾登（Christopher Alden）認為，這種以基建換資源的模式，可被視為「殖民者」，主導非洲經濟，控制非洲國家，將部分非洲國家視為中國的「附庸國」。贊比亞大學政治學講師比巴拉（Phineas Bbaala）也批評，中國沒有提供太多技術轉移，有些國家又盲目生搬硬套中國發展模式，會令非洲益加依賴中國，不利於永續發展。

中國在非洲「大撒幣」，但非洲人並沒有因此感謝中國。因為大多數在非洲的中國企業只僱用中國勞工，把最低工資的工作丟給當地人。根據QUARTZ報導指出，中國企業在非洲國家的經濟活動，受到許多當地民眾反感，包括環境污染、種族歧視等。

歐洲學者指出，歐洲有眾多的非洲難民和移民，部分原因可歸咎為中國在非洲的剝削，巴結貪污腐化的非洲國家領導人，造成人民失業率高漲，民不聊生，他們只好逃離「黑暗大陸」，到歐洲求生。可見「一帶一路」不是福，是大災禍。

（作者為前國安會副秘書長）

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