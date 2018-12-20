自由廣場》也談陳美伶雙語國家藍圖

◎ 張睿銓

日前國發會主委陳美伶接受《Taipei Times》專訪，說明「二○三○雙語國家政策發展藍圖」，提及許多與英語教學相關的提議作法，用心良苦。然就筆者教學經驗來看，仍有必須補足之處。以下僅就最關鍵一點提出建言。

誠如陳主委專訪中所言：「我們希望二○三○年之前，每個人都有勇氣、也有能力用英語來說、聽、讀、寫。」這句話點出了一個關鍵問題。先試想：我們的孩子，使用母語時，是否有能力勇於表達？是否有能力表達完整的想法？若沒有，是因為我們沒有教母語或平常沒有用母語溝通嗎？或者，是否我們的教育方式根本不鼓勵孩子勇敢表達意見？用母語就已無法勇敢表達意見的人，並不會因為用了另外一個語言就變成一個創意無限、侃侃而談的人。

語言學習要克服的不只是語言，還有許多更根本的人格養成和文化背景，這絕對超乎一個語言教學計畫能含括的範疇。我們必須更宏觀地從我們對未來教育目標的想像、改變教學方式和入學方式著手。訪談中提及陳主委參訪德國時，對方官員皆能使用流利的英語溝通。然而，陳主委應能注意到德國的教育觀念和方式與台灣不同的地方（例如入學方式、選擇上大學的人口比例等），德語和英語的關係（皆為日耳曼語系），而這些其實都和英語的學習成效有重要關聯，不完全只是因為他們的英語教學品質或師資因素。

筆者認同改變要及早開始，但我們面對的不會是單純語言教育而已。不妨視為一次重新檢視和調整我國教育制度的契機，同步讓師生改變學習和教學的方式、態度，輔以新的英語教學方法。相信在二○三○年之前，不只是英語，任何語言的成功學習都將不會是問題。

（作者為中興大學外文系講師）

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