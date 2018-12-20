自由廣場》請總統自兼行政院長

◎ 黃培泉

台灣縣市長選舉結果，總統府、行政院、民進黨均進行了深度檢討，但還沒看到一針見血、令人感動的改革。想要在一年後贏得總統大選，恐比登天還難。但若能進行令人感動的改革，要在一年後贏得總統大選也非不可能。

中華民國最令人詬病的憲政體制，權責不分，總統有權無責，而行政院長有責無權，出事時互相推諉。這樣的政府體制，與現今國際「流行」的強人政府背道而馳，也不容易得到人民支持。

然若要修憲，在當前政治環境下不只曠日廢時，要取得朝野共識更是不可能。筆者認為，最簡單、最有效、最能感動人心且立馬可行的辦法，是請總統自兼行政院長。不用修憲，且權責分明，在野黨無從反對。

若總統兼任行政院長，可在院長底下增設首席副院長，由幹練、經驗人士出任，統領所有行政業務。總統就可名正言順出席立法院，接受監督，並主持行政院會，指揮所有部會。如此所有閣員自然成為命運共同體，往總統帶領的方向前進。

國家領袖是人民希望的化身，總統的夢想有多大，台灣人民的世界就有多大。蔡總統必須走出舒適圈，在第一線接受挑戰，勇敢的告訴人民哪些事情可以做，如何做，什麼時候可以完成；哪些事情不可以做，為什麼，有哪些替代方案，何時完成。遇爭議事件，經內省及團隊討論後覺得不可行，就改弦更張。若可行，但遇到在野黨強力杯葛，就直接訴諸民意，爭取支持。這才是台灣人民希望的強勢領袖，更是台灣人民最喜歡的總統。

加油！小英總統！

（作者為美商網通公司印太區總經理）

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