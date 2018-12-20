自由廣場》旅遊補助 對中南部弱勢者不公

◎ 李月治

為刺激國旅，交通部將暖冬遊自由行補助擴大到除台北、桃園、新竹以外的十九縣市。觀光局表示，北桃竹住房率比較高，超過百分之五十，所以沒納入補助，引發這三市的反彈。觀光局或許認為政府資源有限，錢應該花在刀口上，而這三市的觀光資源較多，平常最熱門，生意最好，所以免去補助。不過筆者以為，補助確實應該一視同仁，別讓美意打了折扣。

雖說，台北桃園新竹這三市，經濟較活絡，市政府資源豐富，平常就吸引不少國內外遊客，相對比較不需要透過補助刺激景氣。但排除這三市的旅遊補助，對中南部還有偏鄉弱勢民眾不公平！

以台北市來說，是首善之都，全台經濟政治文化中心，一些中南部偏鄉弱勢的民眾，說不定不少人沒來過台北，他們也想來台北看看，逛逛木柵動物園、看看一○一大樓、逛逛士林夜市等等。但是台北市物價相對較高，旅館住宿費也貴，偏鄉弱勢民眾來一趟台北花費不小，很多人恐怕也捨不得花錢。此次擴大國旅補助，若是全台通通有獎，偏鄉弱勢民眾就可以趁此機會來北部逛逛，看看天龍國，遂了心願，觀光局也不會招來不公平的非議，皆大歡喜，不是很好嗎？

（作者為來台逾二十年的新住民，台北市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/